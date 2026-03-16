Sa više od 2.200 živih baštenskih mrava u prtljagu jedan muškarac pokušao je da se ukrca u avion na glavnom aerodromu u Najrobiju. Ovo, nažalost, nije izolovan slučaj švercovanja insekata u Keniji, žale se lokalne vlasti.

Usred porasta slučajeva šverca insekata u Keniji, sud u Najrobiju osudio je muškarca uhapšenog na aerodromu za ilegalnu prodaju mrava stranim državljanima, javlja Rojters.

Kineski državljanin Džang Kećun (27) uhapšen je u utorak na Međunarodnom aerodromu Džomo Kenijata dok je pokušavao da napusti zemlju, pokazuju sudski dokumenti.

Imigracioni službenici su označili „nalog za zabranu“ na Džangovom pasošu nakon što je prošle godine izbegao hapšenje u Keniji.

Kancelarija direktora javnog tužilaštva Kenije saopštila je da je on uhapšen na međunarodnom aerodromu Džomo Kenjata, kao i da je pretresom njegove kuće pronađeno 1.000 neupakovanih živih baštenskih mrava, 113 baštenskih mrava upakovanih u modifikovane špriceve i 503 prazna šprica.

Muškarac se sumnjiči i za ilegalnu prodaju mrava kineskom državljaninu, ali se dovodi u vezu i sa pošiljkom zaplenjenom u Bangkoku 10. marta.

Prošle godine četvorica muškaraca su kažnjena sa po 7.700 dolara zbog pokušaja krijumčarenja hiljada mrava iz Kenije.

Šverc mrava u toj zemlji poredi se sa švercom slonovih kostiju, a ljubitelji mrava plaćaju velike sume da bi održavali kolonije u velikim providnim posudama poznatim kao formikarijumi, koje pružaju uvid u složene društvene strukture i ponašanje vrste, navodi Rojters.