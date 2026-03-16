Kubanski elektroenergetski sistem danas je doživeo potpuni kolaps, saopštila je državna kompanija Union Electrica (UNE), označavajući najnoviji nacionalni prekid u snabdevanju strujom u poslednjih nekoliko godina i prvi otkako su Sjedinjene Američke Države efektivno prekinule dotok nafte na ostrvo.

Ovo je najnoviji u nizu incidenata koji pogađaju Kubu usred hronične krize snabdevanja gorivom, pogoršane američkim pritiskom nakon hapšenja Nikolasa Madura u januaru, prekida isporuka venecuelanske nafte i pretnji tarifama drugim izvoznicima, što je navelo Meksiko da obustavi planirane pošiljke.

Na društvenim mrežama UNE je navela da prekid u snabdevanju električnom energijom, koji predstavlja najnoviji u nizu širokih prekida struje koji traju satima ili danima i koji su ovog vikenda izazvali nasilne proteste u zemlji.

Kolaps dolazi u trenutku kada Kuba već mesecima pati od ekstremnog nedostatka goriva – nijedna pošiljka nafte nije stigla u poslednja tri meseca – što je dovelo do nestabilnosti mreže i dnevnih prekida od preko 12 sati u većini Havane i drugih oblasti.

Vlasti optužuju SAD za pooštravanje sankcija i blokadu, koja je prekinula dotok nafte iz Venecuele i sprečila druge zemlje da šalju gorivo, dok se situacija pogoršala nakon hapšenja Nikolasa Madura i pretnji tarifama.

Ovo je deo kontinuirane krize: u poslednjih nekoliko nedelja zabeleženi su višednevni prekidi, studentski protesti zbog poremećaja nastave i čak napad na kancelariju Komunističke partije u centralnoj Kubi pre dva dana.

Kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel izjavio je prošle nedelje da su otvoreni razgovori sa SAD kako bi se ublažila kriza, dok Bela kuća poručuje da Kuba treba da pristane na dogovor, koji predsednik Donald Tramp navodi da bi mogao biti postignut "lako".

Trenutni status mreže nije preciziran u najnovijim saopštenjima, ali prethodni slični incidenti pokazuju da oporavak može potrajati danima, uz postepeno vraćanje kapaciteta daleko ispod normalnih oko 2.000 MW.