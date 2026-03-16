Slušaj vest

U onome što zvuči kao scena iz naučnofantastičnog trilera, humanoidnog robota privela je policija nakon što je uplašio stariju ženu u Kini.

Prema navodima lokalnih medija u Makauu, sedamdesetogodišnja žena se trgla kada je iznenada primetila da robot stoji iza nje. Snimak prikazuje ženu kako viče i maše torbom prema malom robotu, koji više puta podiže ruke u vazduh.

Na snimku se zatim vide dva policajca kako sprovode robota "Unitree G1" niz ulicu, dok ga jedan od njih vodi držeći ga za rame.

Policija je novinarima rekla da je žena stala da proveri telefon kada se robot zaustavio iza nje, čekajući da mu oslobodi put. Starija žena se potom uplašila kada je shvatila da je robot tiho prati niz ulicu.

Nakon incidenta, žena je rekla policiji da se ne oseća dobro, pa je prebačena u bolnicu na pregled i lečenje.

Pošto su lekari potvrdili da nije bilo fizičkog kontakta između nje i robota, neimenovana žena je izjavila da neće podneti prijavu protiv operatera robota.

Incident se dogodio oko 21 čas po lokalnom vremenu ispred stambenog kompleksa u Makauu.

Na snimku, prema prevodu lista Makau post, može se čuti kako žena viče: "Srce mi lupa zbog tebe! Imaš ti dosta posla, pa čemu onda ovo? Jesi li ti normalan?"

Iako robot zvanično nije uhapšen, policija ga je udaljila sa mesta događaja i vratila njegovom operateru, muškarcu u pedesetim godinama, uz upozorenje da ubuduće bude oprezniji.