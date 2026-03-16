Slušaj vest

Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamneipreživeo je američke i izraelske vazdušne napade jer je nekoliko minuta pre nego što su rakete pogodile njegovu kuću izašao u dvorište.

Procureli audio snimak do kog je došao Telegraf otkriva da je Modžtaba bio meta istog napada u kojem je ubijen njegov otac i drugi članovi iranskog rukovodstva. On je izašao "da nešto obavi" neposredno pre nego što su izraelske balističke rakete Blue Sparrow pogodile njegovu rezidenciju 28. februara u 9:32 sati po lokalnom vremenu.

Detalji iz unutrašnjosti kompleksa

Mazaher Hoseini, šef protokola u kancelariji Alija Hamneija, tokom obraćanja višim klericima i komandantima IRGC-a 12. marta u Teheranu, dao je prvi detaljan prikaz događaja.

Po njegovoj priči, Modžtaba Hamnei je zadobio manju povredu noge, njegova žena i sin su poginuli odmah, njegov zet je bio presečen, telo Mohamada Širazija, šefa vojnog biroa Hamneija, je "razneto" i identifikovano samo po "nekoliko kilograma mesa".

Modžtaba je živeo u istom kompleksu kao njegov otac, koji je obuhvatao i versku salu i domove drugih Hamneijevih sinova i njihovih porodica.

Napad na kompleks 28. februara

Tokom sastanka na kom su učestvovali Ali Hamnei i visoki bezbednosni zvaničnici, kompleks je pogođen raketama. Među poginulima bili su Mohamad Pakpur (šef IRGC), Aziz Nasirzade (ministar odbrane) i Ali Hamnei.

- Božja volja je bila da Modžtaba izađe u dvorište da nešto uradi, a zatim se vrati. Bio je napolju i išao je uz stepenice kada je raketa pogodila zgradu. Njegova supruga, gospođa Hadad, je odmah postala mučenica - kaže Hoseini.

Raketa je pogodila više lokacija unutar kompleksa, što je delovalo kao pokušaj uništenja cele porodice Hamnei.

Pogođene rezidencije

Gornji sprat Modžtabinog doma, donji sprat gde je živeo njegov zet Misbah al-Huda Bageri Kani, dom njegovog brata Mustafe i njegove supruge, bili su uništeni.

- Raketa je bila toliko snažna da je prošla dole do sobe gospodina Misbaha i odsekla mu glavu napola - rekao je Hoseini.

Mustafa i njegova supruga su bili u trećoj rezidenciji koja je takođe pogođena, ali su preživeli jer ih je zatrpao samo deo ruševina.

Neizvesnost oko Modžtabe

Niko od Hamneijeve dece se javno nije pojavio posle napada. Modžtaba nije viđen od početka rata i 18 dana nakon izbora za vrhovnog vođu. Njegova jedina poruka narodu bila je pismena i emitovana na državnoj televiziji.

Spekulacije, uključujući i one od strane Donalda Trampa, sugerišu da bi mogao biti teže povređen nego što Iran priznaje.

Napad na vojno rukovodstvo

Hoseini tvrdi da je glavna meta napada bio i Mohamad Širazi, ključna veza između vojnog komandovanja i vrhovnog vođe, kako bi se omelo planiranje naslednika. Širazi je "raznet" i identifikovan samo po "nekoliko kilograma mesa".

Sumnje u Modžtabine sposobnosti

Prema američkoj obaveštajnoj proceni, Ali Hamnei je imao rezerve prema svom sinu, smatrajući ga "nedovoljno sposobnim" za lidera.

Spekulacije o njegovom privatnom životu uključivale su tvrdnje da je njegov otac verovao da Modžtaba ne bi trebao da ga nasledi.

Ranije pojavljivanje u javnosti

Modžtaba je prvi put skrenuo pažnju javnosti sa 17 godina tokom Iransko-iračkog rata rata 1985. godine.

Proveo je dva meseca u Londonu 1998. godine, u pratnji 20 telohranitelja i osuđenog serijskog ubice, kako bi njegova supruga dobila tretman za plodnost. Njegova supruga i sin Bager poginuli su u napadu 28. februara.