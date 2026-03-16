TRAMP ZATRAŽIO OD KINE DA SE NJEGOVA POSETA ODLOŽI: "Želim da budem ovde zbog rata na Bliskom istoku, sa Pekingom sam baš dobar"
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je večeras da je zamolio Kinuda odloži njegovu državnu posetu zakazanu od 31. marta do 2. aprila.
- Želim da budem ovde zbog rata na Bliskom istoku - rekao je američki predsednik novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće.
- Tražili smo da se to odloži za oko mesec dana - dodao je Tramp tvrdeći da je odnos sa Pekingom veoma dobar.
Američki predsednik upozorio je u nedelju da bi njegova državna poseta Kini, gde bi trebalo da se sastane sa svojim kolegom Si Đinpingom, mogla da bude odložena ako Peking ne pruži pomoć njegovoj zemlji u deblokiranju Ormuskog moreuza.
- Mislim da bi i Kina trebalo da pruži pomoć, jer uvozi 90 odsto svoje nafte kroz taj moreuz - rekao je Tramp za britanski list Fajnenšel tajms navodeći blokadu moreuza kao razlog za eventualno odlaganje posete.
Iranske vlasti su međutim saopštile da je moreuz zatvoren samo za transport brodova neprijateljskih zemalja, dok za ostale zemlje nije.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)