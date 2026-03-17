Iranska raketa pala blizu Netanjahuove kancelarije, tvrde državni mediji u Teheranu
OBJAVA DRŽAVNE AGENCIJE TASNIM
UDAR IRANSKE RAKETE NA PAR METARA OD NETANJAHUOVE KANCELARIJE! Mediji u Teheranu tvrde da je pogođen centar Jerusalima (FOTO)
Iranska raketa lansirana jutros pala je blizu kancelarije izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
To je objavila iranska državna novinska agencija Tasnim.
Skaj njuz prenosi da su rakete pogodile lokaciju na "nekoliko metara" od zgrade u centru Jerusalima.
Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na Floridi Foto: Alex Brandon/AP
Podseća se da je prošle nedelje iranska Revolucionarna garda saopštila da će "loviti" Netanjahua nakon čega su na internetu počele da kruže glasine o njegovoj smrti, na šta je on odgovorio objavom video snimka na kojem kupuje kafu.
(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)
