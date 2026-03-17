Američki ratni brod "USS Tripoli" za koji se veruje da prevozi hiljade marinaca i pomorskog osoblja na Bliski istok približava se Malajskom moreuzu kod obala Singapura dok se kreće ka tom regionu u kojem traje traje rat Izraela i SAD protiv Irana.

CNN prenosi da su to pokazali podaci o praćenju pomorskog saobraćaja objavljeni danas.

Američka televizija imala je uvid u podatke sistema za automatsku identifikaciju (Automatic Identification System - AIS) da je amfibijski jurišni brod "USS Tripoli" jutros stigao blizu Singapura, zemlji na jugozapadnom obodu Južnog kineskog mora.

Navodi se da se brodovi američke Ratne mornarice često kreću s isključenim AIS transponderima.

Ipak, otkrivanje njihovih položaja dok su u tranzitu kroz područja sa gustim pomorskim saobraćajem, poput voda oko Singapura, omogućava bezbednije operacije.

Ko je na brodu?

Veruje se da "USS Tripoli" prevozi trupe iz 31. ekspedicione jedinice marinaca (MEU) sa sedištem na Okinavi u Japanu.

U pitanju su snage za brzi odgovor koje se sastoje od 2.200 ljudi.

CNN prenosi navode tri zvaničnika upoznata sa planovima američke vojske da su oni krenuli na Bliski istok nakon što je Pentagon naredio jedinici raspoređivanje u tom regionu.

Ova televizija zatražila je zvanični komentar od 7. i 5. flote američke Ratne mornarice.

Zvaničnici su rekli za CNN da je jedinica poslata na Bliski istok, ali nisu želeli da otkriju gde će tačno biti raspoređena ili za šta će se koristiti.

Jedna MEU se sastoji od četiri elementa: komande, kao i snaga za kopnene borbe, vazdušne borbe i logistiku.

Za šta se koriste ove jedinice?

MEU se obično koriste za misije poput evakuacija i amfibijskih operacija koje zahtevaju kretanje brodova do same obale, poput desanta i većeg napada.

Takođe imaju komponente snaga za borbu na kopnu i vazduhu, a neke jedinice su obučene i za specijalne operacije.

Podaci sajta Marintrafik pokazuju putanju "neodređenog američkog ratnog broda" koji je napustio Okinavu 11. marta, prošao kroz Južno kinesko more i približavao se jutros Singapuru brzinom od oko 35 kilometara na čas.

Matična luka "USS Tripoli" je u Sasebu u Japanu.

Ovaj bojni brod je dužine od skoro 257 metara i deplasmana od 45.000 tona i u suštini je mali nosač aviona koji prevozi stelt borbene avione F-35 i transportne avione MV-22 Ospri, kao i desantne čamce za iskrcavanje trupa na obalu.

Navodi se da je ovo vodeći brod u amfibijskoj grupi plovila američke Ratne mornarice, koja obično uključuje amfibijske transportne dokove "USS Nju Orleans" i "USS San Dijego".

CNN nije mogao danas da potvrdi prisustvo tih manjih brodova uz "USS Tripoli" na pomorskim lokacijama koje su praćene.