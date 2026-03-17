Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je danas na farsi jeziku da je Teheran slagao Kijev oko dronova "Šahid".

"Prva noć rata punog razmera počela je raketnim napadima. Rusija je koristila sve što je imala: krstareće rakete, balističke i razne druge tipove. Napali su nas sa teritorije Rusije, ali i iz Belorusije. Bilo je užasno, ali smo kasnije pronašli način da presretnemo rakete i zaštitimo narod, energetski sistem i drugu infrastrukturu.

U međuvremenu, iranski režim je isporučio prvu seriju dronova 'Šahid' Rusiji – hiljadu dronova. Stupili smo u kontakt sa Irancima na nivou obaveštajnih službi.

"Rekli su: Prodali smo im samo jednu seriju Šahida"

Tražili smo od njih da ne daju oružje Rusiji, jer ako dronovi 'Šahid' budu ubijali naše civile, iranski režim će postati saveznik Rusije; to smo im rekli. Odgovorili su: 'Ne, ne, mi nismo saveznici u ovome. Prodali smo Rusima samo jednu seriju 'Šahida'. To će biti oko 1.200 ili 1.300 dronova i to je to. Neće biti daljih isporuka.' Ali su lagali.

Ne samo da su Rusima dali hiljade dronova, već su im preneli i licencu za proizvodnju dronova tipa 'Šahid'. Pomogli su Rusiji da izgradi dve fabrike za proizvodnju dronova i u početku su sami upravljali tim dronovima i obučavali Ruse..."