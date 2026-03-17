U kafiću u Frankfurter štrase, u gradu Raunhajm u južnom Hesenu, rano jutros oko 03.45 dogodilo se dvostruko ubistvo.

Naoružani napadač je ušao u lokal i otvorio vatru na dvojicu muškaraca u Nemačkoj, koji su od zadobijenih povreda preminuli na licu mesta. Nakon pucnjave, počinilac je pobegao i trenutno se nalazi u bekstvu.

U poteri učestvuje i helikopter

Policija južnog Hesena pokrenula je opsežnu potragu u kojoj učestvuju brojne snage i helikopter, ali napadač još nije lociran.

Identitet žrtava zvanično nije saopšten, mada su mediji preneli da je reč o dva muškarca čija su tela satima ostala u lokalu zbog uviđaja. Nekoliko ulica u centru Raunhajma je zatvoreno za saobraćaj dok traje dokumentovanje mesta zločina.

Motiv napada i pozadina ovog zločina su i dalje potpuno nepoznati, navodi nemačka policija.