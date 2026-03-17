U noćašnjem ruskom napadu oštećena je industrijska, energetska i lučka infrastruktura u ukrajinskoj oblasti Odesa na Crnom moru, što je izazvalo poremećaje u snabdevanju strujom u različitim naseljima u južnom delu oblasti, javio je danas lokalni zvaničnik.

Regionalni guverner Oleh Kiper je preko Telegrama javio da su požari brzo ugašeni i da niko nije povređen. Rekao je da je struja ponovo uspostavljena na objektima kritične infrastrukture, prenosi agencija Rojters.

Napad ruske vojske na Ukrajinu Foto: DSNS.GOV.UA

U napadu je, navodno, učestvovalo više od 30 "Šahida", prenose Ukrajinci.

Gradonačelnik luke Izmail, najveće ukrajinske luke na Dunavu, na obali prema Rumuniji, zemlji članici NATO, rekao je da je noćas grad bio pod "masovnim" napadom ruskih dronova.

U napadu su oštećene infrastruktura i stambene zgrade, objavio je gradonačelnik na društvenim mrežama.

Rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da traga za fragmentima dronova koji su prema izveštajima pali blizu sela Plauru preko Dunava, posle noćašnjeg ruskog napada.