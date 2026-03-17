MODŽTABA ODBIO PREDLOG ZA PREKID VATRE SA AMERIKOM I IZRAELOM! "Kada padnu na kolena, može!"
Vrhovni vođa Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei, odbacio je predloge za smanjenje tenzija ili prekid vatre sa Sjedinjenim Državama, koje su Teheranu prenela dva posrednika, izjavio je u utorak visoki iranski zvaničnik.
Hamneijev stav o osveti protiv SAD i Izraela bio je „veoma oštar i ozbiljan“ tokom njegove prve sednice o spoljnoj politici, naveo je ovaj zvaničnik, ne precizirajući da li je vođa lično prisustvovao sastanku.
Američko-izraelski rat protiv Irana ušao je u svoju treću nedelju sa najmanje 2.000 poginulih i bez naznaka o završetku sukoba.
Ormuski moreuz je i dalje uglavnom zatvoren, dok saveznici SAD odbijaju zahtev predsednika Donalda Trampa za pomoć u ponovnom otvaranju ovog kritičnog plovnog puta, što uzrokuje skok cena energenata i strah od inflacije.
"Moraju i da plate odštetu"
Visoki zvaničnik, koji je tražio da ostane anoniman, rekao je da je vrhovni vođa poručio kako "nije pravo vreme za mir dok Sjedinjene Države i Izrael ne budu bačeni na kolena, ne prihvate poraz i ne plate odštetu“.
Tri izvora izjavila su za Rojters 14. marta da je Trampova administracija odbila napore bliskoistočnih saveznika da započnu diplomatske pregovore usmerene na okončanje rata u Iranu.
