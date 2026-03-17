Izrael Kac, izraelski ministar odbrane, objavio je da je u napadu vojske te zemlje ubijen Ali Laridžani, šef iranske državne bezbednosti i najbliži saradnik ubijenog pokojnog Alija Hamneija.

Izraelski mediji objavili su prvo jutros da je izveden napad na Laridžanija, ali da nije poznato da li je ubijen ili ranjen, da bi potom Kac saopštio da je obavešten da je glavni iranski bezbednjak mrtav.

Napad na Laridžanija je izveden dok se on nalazio sa sinom u stanu u kojem su se skrivali.

Kac je rekao je da je Laridžani "eliminisan" i da su on i premijer Benjamin Netanjahu naložili vojsci da "nastavi da lovi" iransko rukovodstvo.

BBC navodi da je Laridžani bio uticajni sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost (SNSC) Irana.

U avgustu prošle godine na tu funkciju imenovao ga je predsednik Masud Pezeškijan, a Laridžani je postao i predstavnik ajatolaha Alija Hamneija u tom savetu.

U iranskim medijima je opisivan i kao savetnik pokojnog vrhovnog vođe koji je ubijen prvog dana rata Izraela i SAD protiv Irana koji traje već 18 dana.

Prvo ratnik, pa političar

CNN navodi da se Laridžani vešto snalazio u politici Islamske Republike, obavljajući razne uloge.

Bio je komandant u Korpusu islamske revoucionarne garde (IRGC) tokom rata sa Irakom 80-ih godina prošlog veka pre nego što je prešao na političke uloge.

Laridžani je bio državnog medijskog servisa, a potom je 12 godina bio predsedavajući iranskog parlamenta - od maja 2008. do maja 2020. godine.

Iako je predvodio frakciju Principalista u parlamentu od 2008. do 2012, poslednjih godina je za njega navođeno da je "umereni konzervativac".

Pre nego što je stao na čelo parlamenta, Laridžani je od 2005. do 2007. bio glavni iranski pregovarač za nuklearna pitanja.

Njegov brat Sadeg Laridžani takođe je uticajna ličnost u Islamskoj Republici i takođe ima zvanje ajatolaha.

On predsedava Savetom za svrsishodnost, vrhovnim arbitražnim telom koje služi kao konačni sud u sporovima između parlamenta i Saveta čuvara, ustavnog nadzornog tela.

Pisao radove o Kantu

Ali Laridžani je bio priznati akademik.

Prvobitno je studirao matematiku i računarstvo na Tehnološkom univerzitetu Šarif, da bi potom doktorirao filozofiju na Univerzitetu u Teheranu i obimno pisao o radu nemačkog filozofa Imanuela Kanta.

Kurir je pre početka rata u Iranu, koji traje već 18. dan, preneo saznanja Njujork tajmsa da je Hamnei poverio Laridžaniju dužnost da osigura opstanak Islamske Republike u slučaju vojnih napada i ciljanih likvidacija državnog vrha koje bi pokrenuli SAD i Izrael, odnosno u slučaju smrti ajatolaha što se i desilo prvog dana vazdušnih udara.

Laridžani je prošle sedmice zapretio američkom predsedniku Donaldu Trampu "eliminacijom" nakon što se šef Bele kuće u poruci na društvenim mrežama obrušio na Teheran zbog blokade Ormuskog moreuza.

Skaj njuz prenosi da Iran naizgled pokušava da demantuje vest o smrti Laridžanija, pošto su državni mediji u toj zemlji objavili rukom pisanu poruku za koju tvrde da ju je napisao lično ključni savetnik pokojnog Alija Hamneija.

U poruci je odata počast iranskim mornarima poginulim u napadu američke podmornice na njihov ratni brod "Iris Dena" 4. marta.

- Povodom sahrane hrabrih šahida mornarice Islamske Republike Iran: Njihovo sećanje će zauvek ostati u srcu iranske nacije, a ova mučeništva će ojačati temelje vojske Islamske Republike u godinama koje dolaze u okviru strukture oružanih snaga - piše u poruci.

Laridžani je viđen u javnosti prošlog petak kada je sa drugim visokim iranskim lzvaničnicima učestvovao na protestu u Teheranu povodom Dana Al Kudsa (Jerusalima), koji se tradicionalno održava u znak podrške Palestincima.