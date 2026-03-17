Izrael je saopštio da je u napadu ubijen Ali Laridžani, sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, poznat kao vladar iz senke. Sada je objavljena i fotografija trenutka kada je premijer Izraela Benjamin Netanjahu izdao naređenje za napad.

"Premijer Netanjahu izdaje naređenje za eliminaciju visokih iranskih zvaničnika", glasi natpis fotografije koju je objavio kabinet izraelskog premijera.

Prema informacijama koje prenosi Kanal 12, ubistvo Laridžanija je prvobitno bilo zakazano u noći između nedelje i ponedeljka, ali je odloženo u poslednjem trenutku.

Izraelske vlasti su dobile informaciju da će Laridžani umesto u svoj dom otići u jedan od stanova koje je koristio kao skrovište. Prema istim informacijama, njegov sin je takođe bio sa njim.

Prema istom kanalu, odmah nakon bombardovanja, izraelski bezbednosni izvor je navodno izjavio o Laridžaniju: "Nema šanse da je preživeo ovaj napad".