Dok američki predsednik Donald Tramp poziva saveznike da šalju vojne brodove u Ormuski moreuz kako bi obezbedili transport usred rata u Iranu, visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas rekla je da se moraju pronaći diplomatski načini da se taj plovni put drži otvorenim.

U intervjuu za Rojters Kalas je danas rekla da niko nije spreman da ugrozi svoje ljude u Ormuskom moreuzu.

Kaja Kalas na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji

"Moramo pronaći diplomatske načine da ga držimo otvorenim kako ne bismo imali krizu sa hranom, krizu sa đubrivom, energetsku krizu", rekla je šefica doplomatije EU.

Saveznici Amerike i "nepredvidivost" Vašingtona

Kalas je rekla i da je EU počela da uzima u obzir nepredvidivost SAD godinu dana nakon što se Tramp vratio u Belu kuću.

Donald Tramp

"Naravno, mi smo saveznici Amerike, ali zapravo ne razumemo njihove poteze u poslednje vreme", rekla je evropska zvaničnica za Rojters.

Dodala je da je jasno da se mora računati na nepredvidivost SAD i da je EU sada mnogo mirnija jer očekuje da će biti nepredvidivih stvari i prihvata to kako jeste, "malo ohladi glavu i bude mirna i ostaje fokusirana".

Kalas je rekla i da u EU ne postoji želja da se sklapaju sporazumi sa Rusijom o energiji u uslovima rasta cena, ni javno, ni iza zatvorenih vrata.

(Kurir.rs/Beta)

