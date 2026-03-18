"OTKAKO SE TRAMP VRATIO, AMERIKA JE NEPREDVIDIVA! NE RAZUMEMO IM POTEZE" Različiti pogledi Vašingtona i Brisela na rešenje oko Ormuskog moreuza
Dok američki predsednik Donald Tramp poziva saveznike da šalju vojne brodove u Ormuski moreuz kako bi obezbedili transport usred rata u Iranu, visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas rekla je da se moraju pronaći diplomatski načini da se taj plovni put drži otvorenim.
U intervjuu za Rojters Kalas je danas rekla da niko nije spreman da ugrozi svoje ljude u Ormuskom moreuzu.
"Moramo pronaći diplomatske načine da ga držimo otvorenim kako ne bismo imali krizu sa hranom, krizu sa đubrivom, energetsku krizu", rekla je šefica doplomatije EU.
Saveznici Amerike i "nepredvidivost" Vašingtona
Kalas je rekla i da je EU počela da uzima u obzir nepredvidivost SAD godinu dana nakon što se Tramp vratio u Belu kuću.
"Naravno, mi smo saveznici Amerike, ali zapravo ne razumemo njihove poteze u poslednje vreme", rekla je evropska zvaničnica za Rojters.
Dodala je da je jasno da se mora računati na nepredvidivost SAD i da je EU sada mnogo mirnija jer očekuje da će biti nepredvidivih stvari i prihvata to kako jeste, "malo ohladi glavu i bude mirna i ostaje fokusirana".
Kalas je rekla i da u EU ne postoji želja da se sklapaju sporazumi sa Rusijom o energiji u uslovima rasta cena, ni javno, ni iza zatvorenih vrata.
(Kurir.rs/Beta)