Kineska i američka delegacija održale su otvorene, detaljne i konstruktivne konsultacije u Parizu, od nedelje do ponedeljka, o ekonomskim i trgovinskim pitanjima od obostranog interesa, uključujući carinske aranžmane, promociju bilateralne trgovine i investicija, te održavanje postojećeg konsenzusa o konsultacijama.

Tokom razgovora, postignut je novi konsenzus i obe strane su se složile da nastave dalje konsultacije.

“Pod strateškim vođstvom važnih zajedničkih dogovora između dva šefa država i nakon pet rundi ekonomskih i trgovinskih konsultacija prošle godine, Kina i SAD su postigle niz rezultata u ekonomskoj i trgovinskoj oblasti”, rekao je kineski vicepremijer, He Lifeng, tokom nove runde razgovora sa glavnim sekretarom za finansije SAD-a, Skotom Besentom i američkim trgovinskim predstavnikom, Džejmisonom Grirom.

“Rezultati razgovora unose veću sigurnost i stabilnost u ekonomske i trgovinske odnose, kao i u globalnu ekonomiju”, rekao je He.

“Nedavno je Vrhovni sud SAD-a presudio da su tarife koje je uvela vlada SAD-a u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima bile nezakonite”, rekao je He, napominjući da je potom američka strana uvela dodatnih 10% na uvoz svim trgovinskim partnerima u skladu sa Članom 122 Zakona o trgovini iz 1974. godine i sukcesivno je uvela niz negativnih mera u vezi sa Kinom, uključujući istrage po Članu 301, korporativne sankcije i ograničenja pristupa tržištu.

“Kina se dosledno protivila jednostranim tarifama koje su uvele SAD”, naveo je He, pozivajući Vašington da potpuno ukine takve tarife i druge restriktivne mere.

“Kina će preduzeti neophodne mere kako bi čvrsto zaštitila svoja legitimna prava i interese”, dodao je He.

“Kina očekuje da će se SAD kretati u istom pravcu, pratiti važan konsenzus koji su postigla dva šefa država, proširiti oblasti saradnje i smanjiti probleme, kako bi se promovisao zdrav, stabilan i održiv razvoj ekonomskih i trgovinskih odnosa između Kine i SAD-a”, izjavio je He.

Američka strana je navela da su stabilni ekonomski i trgovinski odnosi između Kine i SAD-a od velikog značaja za obe zemlje i za svet, te da pomažu u promociji globalnog ekonomskog rasta, bezbednosti lanca snabdevanja i finansijske stabilnosti. Dve strane su se složile da ispitaju uspostavljanje mehanizma saradnje radi promocije trgovine i investicija, da nastave da dobro koriste mehanizam ekonomskih i trgovinskih konsultacija, ojačaju dijalog i komunikaciju, pravilno upravljaju razlikama, prošire praktičnu saradnju i promovišu održiv, stabilan i zdrav razvoj ekonomskih i trgovinskih odnosa.