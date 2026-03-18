Ministarstvo odbrane Rusije je danas saopštilo da je u prethodna 24 sata oborena 421 ukrajinska bespilotna letelica, javlja Rojters.
MOSKVA NA OPREZU
"UKRAJINSKI POTEZ ZNAČI DA NIJEDAN DEO RUSIJE NIJE BEZBEDAN OD NAPADA!" Šojgu upozorio na brzinu razvoja i proizvodnje ukrajinskih dronova
Sekretar ruskog Saveta bezbednosti Sergej Šojgu izjavio je danas da brzina i razvoj ukrajinske proizvodnje bespilotnih letelica znači da nijedan deo Rusije nije bezbedan od napada.
Razvoj oružanih sistema, posebno dronova, i prefinjenost metoda korištenih da se upotrebe je takav da nijedan deo Rusije nije bezbedan, rekao je Šojgu u Jekaterinburgu, na Uralu.
(Kurir.rs/Fonet)
