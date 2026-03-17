Američki nosač aviona "USS Džerald R. Ford", najveći bojni brod na svetu koji je raspoređen na Bliskom istoku zbog rata SAD i Izraela protiv Irana, trebalo bi da se vrati u pomorsku bazu NATO na Kritu naredne nedelje.

To saznaje Katimerini koji piše da će se brod će se vratiti u bazu na ostrvu zbog dopunjavanja goriva, ali izvor grčkog lista navodi da je mogući razlog i istraga o velikom požaru koji je izbio na brodu 12. marta.

Njujork tajms je izvestio da je požar izbio u glavnoj vešernici broda prošlog četvrtka.

- Kada je vatra konačno ugašena, 600 mornara i članova posade ostalo je bez kreveta i od tada spavaju na podovima i stolovima - kazali su zvaničnici.

"USS Džerald R. Ford" sada ulazi u 10. mesec angažovanja, a članovima posade rečeno da će njihovo raspoređivanje verovatno biti produženo do maja, čime bi došli do cele godine na moru, dvostruko duže od normalnog perioda raspoređivanja nosača aviona.

Katimerini saznaje da se jedan scenario koji se ispituje jeste da su članovi posade namerno izazvali požar kako bi prekinuli produženu misiju.

Brod je prošlog februara proveo četiri dana u bazi u zalivu Suda na Kritu, snabdevajući se zalihama, pre nego što se uputio ka istočnom delu Sredozemnog mora.

Američka Ratna mornarica saopštila je nakon požara da je gigantski nosač aviona i dalje "potpuno operativan", a da vatra nije uzrokovana borbenim dejstvima.