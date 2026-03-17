S druge strane Teheran uzvraća da će SAD i izraelu zadati takav udarac da im više neće pasti napamet da napadnu Iran. Jedan od iranskih zvaničnika uputio je Trampu metaforičnu pretnju da pričita šta se desilo u Vijetnamu. U međuvremenu Tramp, teško prikrivenim pretnjama traži saveznike, NATO za sada odbija da učestvuje u operacijama protiv Irana.

Da li iko u ovom trenutku može da posreduje da se rat zaustavi, da li je svako diplomatsko rešenje nemoguće, za "Puls Srbije", govorili su Zoran Milivojević, karijerni diplomata, Emil Zoronjić, predsednik Upravnog odbora Omladinske mreže Srbije i Aleksandar Mihailović, pukovnik u penziji.

- Svakako, nemamo mnogo razloga da sumnjamo u vest da je Laridžani ubijen dok se krio sa sinom u stanu - potvrđena je iz više izvora. Možemo da govorimo o tome kao o činjenici. To jeste veliki udarac za Iran, ali ne i nešto ključno što bi moglo da destabilizuje samu državu ili vlast. Mislim da u ovom trenutku ni jedno pojedinačno ubistvo ili napad na određenu osobu ili objekat ne može srušiti sistem ili režim, uprkos očekivanjima kakva, recimo, ima Tramp i načinu na koji to predstavlja svojoj javnosti - rekao je Zoronjić.

Strah na obe strane fronta

Zoronjić je dodao da napadi na visoke zvaničnike pojačavaju osećaj nesigurnosti i pokazuju da ni jedna strana nije potpuno zaštićena.

- Činjenica da su mete visoki zvaničnici je svakako demorališuća. Ako imate situaciju da se ubijaju visoki predstavnici državnog vrha, jasno je da to stvara strah - ljudi moraju da se kriju i stalno su pod pretnjom. Međutim, treba imati u vidu i drugu stranu. Nije sigurno ni da izraelski državni vrh može potpuno bezbedno da se kreće i pojavljuje u javnosti. U ovakvim okolnostima, rizik postoji na obe strane - objasnio je.

Na meti tvrdo jezgro vlasti

Izrael, prema rečima Milivojevića, fokusirano cilja najuticajnije strukture iranskog rukovodstva, dok se vidljiviji politički vrh zasad ne nalazi u prvom planu udara.

- Izrael, po mom mišljenju, ima veoma razvijenu obaveštajnu mrežu i praktično pokriva čitav Iran kada je reč o praćenju kretanja ključnih ljudi. Slučaj Laridžanija dodatno potvrđuje da Izrael sistematski cilja takozvano "tvrdo jezgro" iranskog rukovodstva. Vidimo da se predsednik Pezeškijan, ministar spoljnih poslova, kao i Arakči redovno javno obraćaju - naveo je Milivojević.

- To ukazuje da taj deo vlasti - koji se može okarakterisati kao civilni ili sekularniji - trenutno nije prioritet kada su u pitanju eliminacije. Nasuprot tome, Laridžani je pripadao užem krugu tvrdolinijaškog, verskog rukovodstva koje ima ključni uticaj na strateške odluke - kaže on.

Razlika u metama

Nadovezao se Mihailović:

- Tačno je da postoji veliki prostor za sumnju što se tiče pitanja gde se trenutno nalazi Netanjahu. Čak se spekuliše da ni u samom Izraelu ne postoji potpuna sigurnost ili bar ne potpuna transparentnost o tome gde se nalazi. Moguće je i da se takve informacije svesno prikrivaju iz bezbednosnih razloga, jer je očigledno da je i on meta. Postoje navodi da su dronovi već dolazili veoma blizu, pa čak i do njegovog privatnog prostora, kao i da su raketni napadi bili u njegovoj neposrednoj blizini - objasnio je Mihailović.

- Ima nekoliko primera sumnjivih snimaka koji su prilično upečatljivi. Recimo, jedan snimak gde se navodno nalazi u kafiću - već na prvi pogled mogu se uočiti nepravilnosti. Na primer, stoji ispred stakla koje reflektuje ulicu, ali u tom odrazu nedostaje njegov lik, što je nelogično. Takođe, način na koji trepće deluje potpuno uniformno, sa identičnim razmacima, što nije prirodno za ljudsko ponašanje - rekao je.

