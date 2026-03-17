OTAC PUCAO U BOLESNU ĆERKU (11) KOD KIJEVA: Tragedija se desila nakon što mu je zabranjeno putovanje u inostranstvo
U Irpinju, u Kijevskoj oblasti, dogodila se dvostruka tragedija čiji su detalji šokantni - meštanka je pronašla mrtve, svog 52-godišnjeg brata i njegovo 11-godišnje dete.
Policija Kijevske oblasti zvanično je saopštila da je devojčica bila bolesna, a da je za njeno ubistvo osumnjičen otac.
"Preliminarno je utvrđeno da je 52-godišnji muškarac, boraveći u stanu sa svojom 11-godišnjom ćerkom, verovatno ispalio hitac iz vatrenog oružja detetu u glavu, nakon čega je izvršio samoubistvo“, saopštio je odsek za komunikacije ukrajinske policije.
Tela poginulih su poslata na sudsko-medicinsku ekspertizu radi utvrđivanja konačnog uzroka smrti, a policija istražuje sve okolnosti u okviru krivičnog postupka.
Šta je prethodilo tragediji?
Izvori portala TSN.ua u organima reda navode da je tragediji prethodio niz okolnosti koje čine svojevrsni lanac događaja.
Prema rečima istražitelja, pojavile su se informacije da je otac devojčice želeo da sa detetom ode u inostranstvo, čemu se majka protivila. Takođe, muškarac je nameravao da sudski odredi da dete živi sa njim, ali je majka devojčice i tome pružala otpor.
Utvrđeno je da je devojčica bolovala od epilepsije, ali istražitelji ne smatraju bolest glavnim motivom ubistva.
Iako je devojčicu odgajala majka, muškarac je imao dozvolu da je redovno uzima kod sebe, s obzirom na to da su roditelji bili razvedeni. Prema dostupnim podacima, muškarac nije bio zavisnik, niti je imao psihičke poremećaje.
