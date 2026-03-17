U Irpinju, u Kijevskoj oblasti, dogodila se dvostruka tragedija čiji su detalji šokantni - meštanka je pronašla mrtve, svog 52-godišnjeg brata i njegovo 11-godišnje dete.

Policija Kijevske oblasti zvanično je saopštila da je devojčica bila bolesna, a da je za njeno ubistvo osumnjičen otac.

"Preliminarno je utvrđeno da je 52-godišnji muškarac, boraveći u stanu sa svojom 11-godišnjom ćerkom, verovatno ispalio hitac iz vatrenog oružja detetu u glavu, nakon čega je izvršio samoubistvo“, saopštio je odsek za komunikacije ukrajinske policije.

Tela poginulih su poslata na sudsko-medicinsku ekspertizu radi utvrđivanja konačnog uzroka smrti, a policija istražuje sve okolnosti u okviru krivičnog postupka.

Šta je prethodilo tragediji?

Izvori portala TSN.ua u organima reda navode da je tragediji prethodio niz okolnosti koje čine svojevrsni lanac događaja.

Prema rečima istražitelja, pojavile su se informacije da je otac devojčice želeo da sa detetom ode u inostranstvo, čemu se majka protivila. Takođe, muškarac je nameravao da sudski odredi da dete živi sa njim, ali je majka devojčice i tome pružala otpor.

Utvrđeno je da je devojčica bolovala od epilepsije, ali istražitelji ne smatraju bolest glavnim motivom ubistva.