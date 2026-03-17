Država Evropske unije koja ne učestvuje u mehanizmu pojačane saradnje ne može da blokira realizaciju te pojačane saradnje, rekao je predsednik Europskog saveta Antonio Košta o mađarskoj blokadi kredita od 90 milijardi evra za Ukrajinu.

"Ugovor o funkcionisanju EU je vrlo jasan da država članica koja ne učestvuje u pojačanoj saradnji ne može da blokira njeno sprovođenje", rekao je Košta u intervjuu za Juropijen njuzrum, prenosi agencija Hina.

Jednoglasno dogovoreno da se Mađarskoj da zajam

Košta je podsetio da je na samitu 18. decembra prošle godine jednoglasno dogovoreno da se Ukrajini obezbedi kredit od 90 milijardi evra za sledeće dve godine, a pošto su Mađarska, Češka i Slovačka odbile da učestvuju u tom paketu, preostale 24 članice su odlučile da se projekat ostvari pomoću instrumenta pojačane saradnje.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta u Indiji sa premijerom Narendrom Modijem dogovorili "istorijski" trgovinski sporazum

Za ostvarenje odluke o kreditu potrebne su izmene sedmogodišnjeg budžeta EU, što takođe zahteva konsenzus svih članica na ministarskom nivou. Mađarski premijer Viktor Orban je to iskoristio i zapretio da neće dati saglasnost dok se ne osigura nastavak snabdevanja ruskom naftom kroz naftovod Družba, koji je oštećen krajem januara.

"Mađarska da poštuje ono što je odlučeno na Evropskom savetu"

"Sada je potrebno samo da se to formalizuje na nivou Saveta EU (ministarski nivo). Nijedna država članica nema pravo da u Savetu EU ne poštuje ono što je odlučeno na Evropskom savetu (nivo šefova država ili vlada)", rekao je Košta, piše Hina, koja je deo pula evropskih agencija u Briselu.

"Očekujem da će Mađarska poštovati ono je što je odlučeno na Evropskom savetu, to je njihova dužnost prema Ugovoru o EU", rekao je Košta.

Upitan što ako Mađarska ustraje na blokadi, Košta je rekao: "Ja sam optimista, verujem da će Mađarska poštovati sebe, svoje kolege i ugovore".

Mađarski premijer Viktor Orban na samitu EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini

On je, kako prenose agencije rekao da je blokada Mađarske potpuno neprihvatljiva, ali je istovremeno kritikovao i ukrajinskog predsednika Volodomira Zelenskog zbog pretnji koje je uputio Mađarskoj.

"Naravno da ne možemo da prihvatimo da se, makar i u trenutku povišenih emocija, predsedniku vlade jedne članice EU obrati na neprimeren način", rekao je Košta.

Agencije prenose da je Košta u intervjuu u Briselu rekao da bi Evropska unija, iako u Ukrajini i dalje traje rat, trebalo da se pripremi za razgovore sa Rusijom.

"Ne treba ometati Trampove pokušaje da postigne mir"

On je rekao da će možda jednog dana Unija morati od američkog predsednika Donalda Trampa da preuzme posredovanje u postizanju mira u Ukrajini. To bi, prema njegovim rečim, bilo zamislivo ako Tramp ne uspe u svojim naporima, ili ako odluči da se više ne angažuje u tom porsredovanju.

Donald Tramp i Volodimir Zelenski, predsednici SAD i Ukrajine, na samitu NATO u Hagu

Košta je, međutim, upozorio da u kontaktima sa Rusijom ne treba nastupati unilateralno, i da u ovom trenutku ne treba ometati Trampove pokušaje da postigne sporazum o miru.

"Za sada je naš glavni doprinos da intenziviramo ekonomski pritisak na Rusiju i da svim sredstvima pomažemo Ukrajini", rekao je Košta, prenosi nemačka agencija dpa.

Poskupljenje energenata i goriva ne menja ništa u toj strategiji EU, rekao je Košta, dodajući da Unija želi da postane nezavisna od ruskih energenata i da sa Moskvom ne pregovara o ceni energenata.