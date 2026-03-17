"POSLE OSTAVKE DIREKTORA, TRAMPA SADA ČEKAJU PITANJA O POKRETANJU RATA SA IRANOM!" Analitičar kaže da će predsednik SAD morati da objašanjva razloge (VIDEO)
Donald Tramp je pod pritiskom da objasni svoje motive za pokretanje rata u Iranu, a glavnog čoveka za borbu protiv terorizma Džoa Kenta mu u tome neće pomoći, izveštava američki dopisnik Skaj njuza Dejvid Blevins iz Vašingtona.
"Džo Kent nije samo direktor Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma ovde u Sjedinjenim Državama. On je i sam penzionisani borbeni veteran“, kaže on.
"Činjenica da neko njegovog čina, položaja i iskustva dovodi u pitanje motivaciju za rat, predstavljaće veliki problem za predsednika."
Očekuje se da će Tramp biti ispitivan o ovom pitanju tokom nekoliko događaja koje će održati u Beloj kući kasnije danas popodne.
(Kurir.rs/SkyNews/P.V.)
