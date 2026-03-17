Glavni čovek Donalda Trampa za borbu protiv terorizma Džo Kent podneo je ostavku zbog rata u Iranu, rekavši da ta zemlja nije predstavljala "neposrednu pretnju" po SAD.

"Nakon dugog razmišljanja, odlučio sam da podnesem ostavku na mesto direktora Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma (NCTC), koja stupa na snagu danas. Ne mogu čiste savesti da podržim tekući rat u Iranu.

Iran nije predstavljao neposrednu pretnju našoj naciji i jasno je da smo ovaj rat započeli pod pritiskom Izraela i njegovog moćnog američkog lobija.

Bila mi je čast da služim pod predsednikom SAD i direktorkom nacionalnih obaveštajnih službi Tulsi Gabard, i da vodim profesionalce u Nacionalnom centru za borbu protiv terorizma. Neka Bog blagoslovi Ameriku.“

Kent je ranije je govorio kako je Tramp "zaslužio njegovu zahvalnost" i bio je snažan pristalica američkog predsednika.

Hvalio Trampovu empatiju nakon što je poginula supruga Šenon u napadu ISIS

On je 2020. godine napisao autorski tekst za mrežu NBC njuz, u kojem je pohvalio Trampovu "empatiju i promišljenost tokom jednog od najgorih dana u njegovom životu“.

Kent objašnjava da je njegova supruga Šenon poginula u napadu bombaša samoubice tokom misije protiv ISIS-a u januaru 2019. godine. Rekao je da je način na koji je Tramp tada reagovao „zaslužio njegovu zahvalnost“.

Ovo je iz teksta koji je napisao:

"Zajedno smo, dok smo čekali avion koji će dovesti Šenon kući, proveli još 20 minuta razgovarajući o mojoj ženi, našoj deci i tome kakva je neverovatna majka, supruga i vojnik bila. Bilo mi je jasno da je predsedniku Trampu zaista stalo – ne samo zato što su Šenon i još troje ljudi poginuli u Siriji, već i zbog toga ko su oni bili kao ljudi."