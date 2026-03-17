Bliski istok je u poslednja 24 sata ponovo eksplodirao, a ništa više ne liči na jučerašnji dan. Nakon najnovijih američkih udara i sve intenzivnijih sukoba, Iran je pogođen kako spolja, tako i iznutra. Ubijen je jedan od ključnih ljudi režima, Ali Laridžani, što predstavlja ozbiljan udarac političkoj i bezbednosnoj strukturi zemlje i baca senku neizvesnosti na unutrašnju stabilnost.

Na terenu se sukob odvija bez predaha, eksplozije, raketni napadi i rastuće tenzije šire se iz sata u sat, dok poruke iz Vašingtona i Teherana postaju sve oštrije. Donald Tramp ponovo govori o „vatri i besu“, a iranska strana uzvraća otvorenim pretnjama i prkosnim porukama. Pitanja o tome da li će ovaj sukob dovesti do unutrašnjeg raspada Irana, kako blokada naftnih arterija u Zalivu utiče na globalnu ekonomiju i da li zemlje traže alternativne izvore energije, bila su u fokusu razgovora u emisiji „Usijanje“ na Kurir televiziji.

Gosti emisije, Dragan Vujičić, novinar, Nenad Bumbić, ekonomista i analitičar i Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku, analizirali su najnovije događaje, pretnje „vatrom i besom“ i moguće posledice sukoba po regionalnu i svetsku stabilnost.

"Ovo je zverski rat!"

- Ovo je zverski rat! Nije verski, nego je zverski u svakom smislu te reči i kao da ga vode zveri. Nakon ovog rata više ništa neće biti isto na planeti Zemlji, vidimo to i sami - kaže Vujičić.

Dragan Vujičić Foto: Kurir Televizija

Svet ulazi u rat novog doba, u kojem Iran napada i susedne islamske zemlje. Na meti se našao i Katar, za koji se donedavno verovalo da je blizak saradnik Hamasa i mesto gde se kriju njegovi lideri. Napadi su usmereni i ka Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji su važili za jedno od ključnih ekonomskih središta regiona. Sve više deluje kao da se islamski svet okreće sam protiv sebe, dok je sve teže izvući jasan zaključak o tome kako će se sukob dalje razvijati i kada bi mogao da se završi.

- Što se tiče toga kada će doći kraj, jasno je da je državni vrh Sjedinjenih Država ušao u ovo bez adekvatnog plana i to može da se vidi po jednom detalju. Ako ne brinemo za građane Irana, ako ne brinemo za građane raznoraznih arapskih zemalja, valjda brinemo za građane Sjedinjenih Država, jer nisu imali plan kako bi evakuisali svoje građane iz ugroženih država- kaže Bumbić i dodaje:

- Što se tiče očekivanja ovakvog razvoja, mene bi iznenadilo da to nisu očekivali, jer je Iran to, u krajnjoj liniji, i najavljivao. I ima razlog zašto su se arapske zemlje trudile da ubede Trampa da ne krene u ovu avanturu, jer su znale šta će im se desiti.

Nenad Bumbić Foto: Kurir Televizija

Haos bez strategije: Upozorenja na dugoročne posledice sukoba

Ljubomir Đurić ističe da se u američkoj javnosti sve češće provlače tvrdnje da Sjedinjene Države, pod snažnim uticajem jevrejskog lobija, ulaze u ovaj rat. On smatra da se kao logičan razlog za američko uključivanje nameće podrška Izraelu, jer, kako navodi, Iran nije predstavljao direktnu pretnju Americi, već pre svega Izraelu.

- Da li Americi odgovara haos u Iranu? Kratkoročno da, dugoročno ne. Vraćamo se na Avganistan i Siriju – koje su posledice? Posledice su migraciona kriza, rast ekstremizma i terorističke organizacije. To je sve direktan produkt upravo tih intervencija na Bliskom istoku - kaže Đurić.

Ljubomir Đurić Foto: Kurir Televizija

Ratno klatno koje se ne zaustavlja

Kako, između ostalog, tumačiti izjavu Donalda Trampa da Americi niko nije potreban i da može sama da vodi ovaj rat, kao i poruku da joj nije potrebna pomoć NATO saveznika?

- Donald Tramp ima ogroman problem, to je definitivno. Problem je vojne prirode, jer je vrlo teško to vojno izvesti - kaže Vujičić i dodaje da je Tramp preopteretio svoje vojnike i mornaricu. Kada rat uđe u to neko svoje klatno, to klatno je nemoguće zaustaviti i kreatori ratova to jako dobro znaju. Svi imamo veliki problem, Evropljani, Kinezi, Japanci. Ceo svet ima problem, Beograd i Pariz u ovom trenutku imaju isti problem.

