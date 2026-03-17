Američki predsednik Donald Tramprekao je da je „dobra stvar“ što je visoki obaveštajni zvaničnik Džo Kentpodneo ostavku zbog svog protivljenja ratu sa Iranom, nazvavši ga „veoma slabim po pitanju bezbednosti“.

„Kada neko radi sa nama i kaže da nije mislio da je Iran pretnja, ne želimo takve ljude. Oni nisu pametni ljudi ili nisu snalažljivi ljudi“, tvrdio je Tramp.

Trampove izjave usledile su nekoliko sati nakon što je Kent podneo ostavku na mesto direktora Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma, napisavši u svojoj ostavci da „ne može sa čistom savešću da podrži tekući rat sa Iranom“.

Kent je takođe tvrdio da Iran „ne predstavlja neposrednu pretnju“ za SAD i optužio Izrael da gura Trampovu administraciju ka ratu.

Tramp, koji je imenovao Kenta na tu poziciju, rekao je novinarima da je „oduvek mislio da je dobar momak“.

Džo Kent Foto: CQ-Roll Call / Sipa USA / Profimedia

Ali američki predsednik tvrdi da Iran jeste predstavljao pretnju za SAD i dodao da je „dobro što je otišao“. „Iran je bio pretnja. Svaka zemlja je razumela kolika je pretnja Iran“, istakao je.

Tramp je rekao je da bi Sjedinjene Države trebalo da preispitaju svoje članstvo u NATO-u, kritikujući saveznike što ne pomažu u ratu sa Iranom.

Članstvo u NATO-u, rekao je Tramp, „svakako je nešto što bi trebalo da razmotrimo“, dok je kritikovao saveznike zbog odbijanja njegovih zahteva za pomoć. Obraćajući se novinarima u Beloj kući, Tramp je rekao da SAD nisu bile u obavezi da pomognu kada je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu.

„Mi im pomažemo, a oni nama nisu pomogli, i mislim da je to veoma loše za NATO“, rekao je Tramp.

„Niko ne želi da Iran ima nuklearno oružje jer su ti ljudi ludi. Oni su potpuno ludi i brutalni, nasilni. Svi se slažu sa tim, ali ne žele da pomognu“, istakao je on.

Dodao je da su se SAD toga setile. „Mi, kao Sjedinjene Države, moramo toga da se setimo jer mislimo da je to prilično šokantno“, rekao je.

Ali kada su ga pitali da li će biti posledica po NATO, Tramp je odgovorio: „Pa, ne, jednostavno ne mislim da je dobro za partnerstvo kada kažu: 'Ono što radite je odlična stvar, ali vam nećemo pomoći'“.

Tramp je odbacio je upozorenje zamenika ministra spoljnih poslova Irana da bi raspoređivanje američkih kopnenih snaga dovelo do „novog Vijetnama“.

Kada su ga novinari pitali da li se plaši takvog scenarija, Tramp je odgovorio: „Ne, ne plašim se. Zapravo se ničega ne plašim.“

Novinar je pitao Donalda Trampa da li ima plan za „dan posle“ u Iranu.

Američki predsednik je odgovorio da bi, ako bi se američke snage sada povukle, „Iranu trebalo deset godina da se obnovi“. „Još nismo spremni za povlačenje, ali ćemo se povući u bliskoj budućnosti, praktično uskoro“, rekao je.

Ovo su najnovije izjave koje pokazuju nejasan američki vremenski okvir za rat, nakon što je Tramp ranije ovog meseca rekao da će trajati „četiri do pet nedelja“.

Tramp odložio putovanje u Kinu

Američki predsednik Donald Tramp objavio je da je njegova planirana poseta Kini ovog meseca odložena zbog rata SAD sa Iranom.

Foto: Fonet Ap

„Pomeramo termin sastanka i izgleda da će biti za oko pet nedelja. Sarađujemo sa Kinom. Oni su zadovoljni time“, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, dodajući kasnije da bi sastanak mogao da se održi za „pet ili šest nedelja“.

Rekao je da se raduje susretu sa kineskim liderom Si Đinpingom i dodao: „I on se raduje susretu sa mnom - mislim.“

Tramp je poslednjih dana izjavio da bi mogao da odloži posetu Pekingu krajem meseca. Pozvao je Kinu da pomogne u obezbeđivanju Ormuskog moreuza.