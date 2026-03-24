Tekst u nastavku, originalno objavljen na portalu Huffpost otkriva da li će američki posetioci i ovog leta doživeti hladniji prijem širom Evrope.

Svako leto Amerikanci hrle u Evropu kako bi upili kulturu: poseta Vatikanu ovde, selfi i vođena tura na Partenonu tamo.

Uglavnom ih na njihovim putovanjima po kontinentu dočekuju prijateljski raspoloženi Evropljani. Međutim, kako antiamerički sentiment raste širom sveta zbog trgovinskih ratova i stvarnih sukoba, neki putnici se mogu zapitati: hoće li Amerikanci ovog leta biti hladnije dočekani u Evropi?

Prošlog proleća, kompanija za upravljanje rizikom Global Reskju sprovela je anketu koja je pokazala da 72 odsto "iskusnih" američkih putnika očekuje da će Amerikanci biti manje dobrodošli u inostranstvu u 2025. - a to je bilo pre nego što je predsednik Donald Tramp napravio neke od svojih nepredvidivih geopolitičkih poteza.

Od tada, Trampova administracija antagonizovala je dugogodišnje saveznike ignorišući NATO i vršeći pritisak na evropske zemlje zbog Grenlanda. Tramp je pokrenuo vojne napade u Venecueli, a sada je ušao u rat sa Iranom zajedno sa Izraelom, što je eskaliralo u najveći konflikt na Bliskom istoku u poslednje dve decenije, sve bez jasnog plana za naredne korake.

Kako se neki američki putnici pitaju kako će ih drugi percipirati, obratili smo se Evropljanima i dugogodišnjim američkim iseljenicima kako bismo dobili njihovu perspektivu: Kakav je njihov stav prema američkim putnicima danas? Da li prepoznaju da Amerika nije monolit, ili se potvrđuje stereotip o "ružnom Amerikancu"?

Evo šta su rekli Evropljani i američki iseljenici

- Trenutni stav prema Amerikancima bih opisala kao kombinaciju "jadni vi" i "šta se dešava u vašoj zemlji?", ali ne i neprijateljstvo - kaže Selin Flores-Tavukcuoglu, direktorka i osnivačica Céline Concierge, pariskog servisa za preseljenje i lifestyle za međunarodne klijente.

- Iz mog iskustva, Evropljani mnogo češće ocenjuju američko političko rukovodstvo nego same Amerikance - dodala je.

Ken Šulc, profesor političkih nauka na Stanford University, koji od oktobra boravi u Cirihu na sabaticalu, slaže se sa prethodnim utiscima.

Iako je prošlog leta istraživanje Pew Research Center pokazalo da je pozitivno mišljenje o SAD opalo u mnogim zemljama usled niskog poverenja u Trampa, Šulc kaže da mnogi i dalje prave razliku između predsednika i američke javnosti.

- Po mom ličnom iskustvu, nikada nisam imao problema sa Evropljanima kada shvate da sam Amerikanac. Najviše što se desi je povremena šala tipa: "Da li si siguran da želiš da se vratiš?" - rekao je profesor za HuffPost.

Šulc dodaje da mnogi u Evropi osećaju zbunjenost, pa čak i izdaju zbog američke spoljne politike, ali to obično ne prelazi u neprijateljstvo prema američkim turistima.

- Veća briga za američke turiste je što je dolar znatno oslabljen u odnosu na evro, funtu i švajcarski franak otkako je Tramp na vlasti. Amerikanci su i dalje dobrodošli, ali njihov dolar neće toliko vredeti - kaže on.

Ako putujete u inostranstvo, spremite se na zanimljive razgovore - ponekad ćete čuti i kritike na račun Trampa. To potvrđuje i Roman Lili, američka autorka i Jutjuberka koja živi u Parizu.

- Samo prošle nedelje sam imala neprijatno iskustvo sa jednom ženom iz Zapadne Afrike na pijaci, koja mi je nepristojno prigovorila dok je ljutito govorila da "ne voli Trampa" - rekla je Lili.

Kao tamnoputa žena, Lili nije očekivala ovakav komentar, ali je ženi zasmetala njena američka nacionalnost.

- Činjenica da sam Amerikanka činilo se da je dovoljno da izrazi prezir. Ne mislim da svi ljudi misle kao ona, i nisu svi na pijaci bili nepristojni, ali ona je bila, i spomenula je Trampa nakon što je pitala odakle sam - dodala je Lili.

S obzirom na to koliko je Tramp polarizujuća ličnost, dok putujete mogli biste da budete upitani za koga ste glasali. U jednom viralnom TikTok videu, žena je ispričala da su je u pab-u u Severnoj Irskoj zasipali pitanjima dok su ona i suprug svratili na piće, a pab je u tom trenutku puštao večernje vesti.

"Neprijatni" komentari su počeli kada je odbila da odgovori na pitanje "Za koga ste glasali?", što je smatrala "osetljivom temom."

U odgovorima na TikToku, korisnici su kritikovali ženu što nije želela da otkrije za koga je glasala. Jedan korisnik na X platformi našalio se da su video snimci o MAGA turistima koji se suočavaju s kritikama u inostranstvu postali njen "omiljeni TikTok žanr trenutno."

Da li smo u još jednom "freedom fries" periodu kada je u pitanju globalni ugled Amerike?

Do određenog stepena, stavovi Evropljana prema Amerikancima danas podsećaju na osećanja u Evropi tokom ere Džordža Buša i pojave izraza "freedom fries": 2003. godine, neki članovi Kongresa su predlagali da se pomfrit preimenuje u "freedom fries" kao protest zbog Francuske koja nije podržala američku invaziju na Irak. (Predlagano je čak i preimenovanje "freedom toast." Bilo je to doba puno bizarnih simboličnih poteza.)

Flores-Tavukcuoglu je rekla da je antifrancuski sentiment neko vreme opstajao.

- To je bilo pre nego što sam živela u inostranstvu, ali kada sam se prvi put preselila 2013. godine, a Džordž Buš je bio prominentniji u američkoj kulturi, kada bih pomenula da sam iz Teksasa, Francuzi bi automatski šaljivo pokazivali dva prsta kao pištolj - najočigledniji kliše o Teksasu - i spominjali Buša - rekla je Flores.

Tada je, kaže, to bilo više zaigrano zadirkivanje oko politike. Danas to deluje ozbiljnije.

- Sa Trampom u Beloj kući, postoji više zabrinutosti i osećaj zajedničkih interesa, posebno oko NATO-a i globalne bezbednosti. Deluje manje kao podsmeh, a više kao iskrena zabrinutost - kaže ona.

Samo nemojte biti "ružni Amerikanac."

Naravno, određena vrsta Amerikanaca je oduvek bila predmet prosuđivanja u Evropi, bez obzira ko je na vlasti: kliše "ružni Amerikanac" - ideja da su Amerikanci arogantni i da im nedostaje kulturna osvešćenost ili sofisticiranost - prati američke turiste decenijama.

- Istina je da su mnogi Amerikanci prilično glasni i naporni kada komuniciraju sa strancima - rekla je Adriel Sanders, američka advokatica koja se preselila u Pariz pre KOVID-19 pandemije.

Da ilustruje svoj primer, Sanders je ispričala iskustvo sa jednim nepristojnim američkim muškarcem prošlog leta u blizini muzeja Luvr.

- Sedela sam na klupi i razgovarala telefonom sa mamom, kad mi je prišao jedan belac Amerikanac, sagnuo se otprilike 12 centimetara od mog lica i počeo da viče, polako na engleskom: "Gde - je - Sena?" - dodala je.

- Kada sam mu rekla da idem jer sam zauzeta i pokazala pravac, otvorio je svoju znojnu, crvenu šaku i pokazao mi novčić od 2 evra, koji je potom gurnuo prema mom licu dok je govorio: "Hoćeš li ovo?" Vidim da se određena vrsta Amerikanaca stalno ponaša ovako - istakla je Adriel.

- Svi imamo svoje nacionalne sramote. Izbegnite da budete takav Amerikanac turista i biće sve u redu. Zaista vidim mnogo zabrinutosti na internetu kod Amerikanaca koji se pitaju kako će biti percipirani, i mislim da je ta briga donekle egocentrična. Evropljani imaju svoje političke, ekonomske i društvene probleme, tako da većina ljudi jednostavno ne analizira turiste previše - rekla je Kelsi Heinriks, blogerka koja živi u Londonu.

- Evropa se suočava sa sopstvenim izazovima, kao što je rast desničarskog populizma - a evropske zemlje su u prošlosti imale lidere na koje nisu ponosni - što stvara osećaj zajedničkog razumevanja i frustracije. Mnogi Evropljani - posebno žene i manjinske zajednice - prepoznaju sličnosti i osećaju solidarnost sa Amerikancima koji se snalaze u ovom teškom političkom okruženju - objasnila je Heinriks.

Saveti za američke turiste

U svetlu svega toga, postoje neki osnovni saveti koje bi Amerikanci trebalo da imaju na umu dok putuju. Biti ljubazan i pristojan je uvek dobra ideja, a sada je to još važnije.

- Pošto je percepcija Sjedinjenih Država trenutno povezana sa agresivnim i nametljivim ponašanjem, bilo šta što deluje nametljivo ili krši granice drugih je loša ideja. Mislim na stvari jednostavne poput fotografisanja ili snimanja bez dozvole, pa čak i uzimanja hrane bez pitanja - rekla je Lili.

- Nije potrebno da se pretvarate da ste iz Kanade dok ste u Evropi - to je popularan savet za putnike koji brinu da Amerikanci imaju lošu reputaciju u inostranstvu. Primetila sam da se mnogi Amerikanci predstavljaju tako što prvo kažu svoj grad ili državu, dok ostatak sveta uvek prvo kaže iz koje zemlje dolazi. Iskrenost je uvek najbolji pristup, po mom mišljenju - rekla je Heinriks.

- Ipak, ako vam je ugodnije da kažete: "Ja sam iz SAD, ali živim u Ostinu", slobodno to učinite. Ali Amerikanci ne treba da se izvinjavaju zbog svoje nacionalnosti niti da je kriju. Putovanja su oduvek bila jedno od najhumanijih iskustava koja možemo imati. Većina ljudi koju sretnete u inostranstvu mnogo više želi da zna ko ste kao osoba, nego koji vam je pasoš ili kakva vam je politika. Nemojte dozvoliti da vas strah od osude spreči da rezervišete putovanje. Život je zaista prekratak - zaključila je ona.