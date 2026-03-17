"NIKADA U ŽIVOTU NISAM VIDEO TAKO LJUTOG TRAMPA"! Senator SAD: Arogantno je od naših saveznika tvrditi da nuklearno naoružani Iran nije veliki problem
Američki senator Lindzi Grejam, republikanac iz Južne Karoline, rekao je da je predsednik Donald Tramp ljut jer evropski saveznici ne žele da pruže vojnu pomoć u obezbeđivanju prolaza kroz Ormuski moreuz.
„Upravo sam razgovarao sa predsednikom SAD o nevoljnosti naših evropskih saveznika da obezbede resurse za održavanje plovidbe Ormuskog moreuza, što Evropi koristi daleko više nego Americi. Nikada ga u životu nisam čuo tako ljutog. Delim taj bes s obzirom na to šta je u pitanju“.
Arogantno je od naših saveznika tvrditi da nuklearno naoružani Iran nije veliki problem i da je vojna akcija za sprečavanje ajatolaha da nabavi nuklearnu bombu naš problem, a ne njihov. Evropski pristup obuzdavanju nuklearnih ambicija ajatolaha pokazao se kao potpuni neuspeh.
„Posledice slabog angažovanja u obezbeđivanju Ormuskog moreuza biće dalekosežne i za Evropu i za Ameriku. Smatram sebe snažnim zagovornikom saveza, ali u ovakvom trenutku, kada se oni ozbiljno testiraju, počinjem da dovodim u pitanje njihovu vrednost. Siguran sam da nisam jedini senator koji tako misli“, napisao je Grejam na X.
Tramp: Ne trebaju nam, ali trebalo je da budu sa nama
Tramp je danas u Ovalnom kabinetu odgovorio na pitanje novinara o uključivanju američkih saveznika u pratnju naftnih tankera kroz Ormuski moreuz. „Pa, ne treba nam ničija pomoć“, počeo je Tramp, dodajući da saveznici NATO-a podržavaju ono što su Sjedinjene Države uradile i da je veoma važno ukloniti nuklearnu pretnju od Irana.
„Amerika je to učinila veoma odlučno“, rekao je on, dodajući da su uništili iransku vojsku, mornaricu i vazduhoplovstvo.
Govoreći o NATO-u, Tramp je rekao da prave „veliku grešku“. „Ne trebaju nam, ali je trebalo da budu sa nama“, tvrdio je.
Na pitanje o izjavi Emanuela Makrona da se Francuska neće pridružiti misiji u Ormuskom moreuzu dok traje sukob, Tramp je odgovorio da će Makron uskoro napustiti funkciju.
