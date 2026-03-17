Američki senator Lindzi Grejam, republikanac iz Južne Karoline, rekao je da je predsednik Donald Tramp ljut jer evropski saveznici ne žele da pruže vojnu pomoć u obezbeđivanju prolaza kroz Ormuski moreuz.

„Upravo sam razgovarao sa predsednikom SAD o nevoljnosti naših evropskih saveznika da obezbede resurse za održavanje plovidbe Ormuskog moreuza, što Evropi koristi daleko više nego Americi. Nikada ga u životu nisam čuo tako ljutog. Delim taj bes s obzirom na to šta je u pitanju“.

Arogantno je od naših saveznika tvrditi da nuklearno naoružani Iran nije veliki problem i da je vojna akcija za sprečavanje ajatolaha da nabavi nuklearnu bombu naš problem, a ne njihov. Evropski pristup obuzdavanju nuklearnih ambicija ajatolaha pokazao se kao potpuni neuspeh.

„Posledice slabog angažovanja u obezbeđivanju Ormuskog moreuza biće dalekosežne i za Evropu i za Ameriku. Smatram sebe snažnim zagovornikom saveza, ali u ovakvom trenutku, kada se oni ozbiljno testiraju, počinjem da dovodim u pitanje njihovu vrednost. Siguran sam da nisam jedini senator koji tako misli“, napisao je Grejam na X.

Tramp: Ne trebaju nam, ali trebalo je da budu sa nama

Tramp je danas u Ovalnom kabinetu odgovorio na pitanje novinara o uključivanju američkih saveznika u pratnju naftnih tankera kroz Ormuski moreuz. „Pa, ne treba nam ničija pomoć“, počeo je Tramp, dodajući da saveznici NATO-a podržavaju ono što su Sjedinjene Države uradile i da je veoma važno ukloniti nuklearnu pretnju od Irana.

„Amerika je to učinila veoma odlučno“, rekao je on, dodajući da su uništili iransku vojsku, mornaricu i vazduhoplovstvo.

Govoreći o NATO-u, Tramp je rekao da prave „veliku grešku“. „Ne trebaju nam, ali je trebalo da budu sa nama“, tvrdio je.

Na pitanje o izjavi Emanuela Makrona da se Francuska neće pridružiti misiji u Ormuskom moreuzu dok traje sukob, Tramp je odgovorio da će Makron uskoro napustiti funkciju.

