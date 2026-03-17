Slušaj vest

Kori Ričins (35) iz američke Jute nakon iznenadne smrti svog supruga objavila je dečju slikovnicu pod nazivom "Da li si samnom?", za koju je rekla da je osmišljena kako bi pomogla ljudima, misleći i na svoje troje dece, da se nose sa smrću voljene osobe.

U utorak ju je sud proglasio krivom za ubistvo supruga, navodeći da ga je otrovala kako bi isplatila njegovu polisu životnog osiguranja, prenosi BBC.

Porota je utvrdila da ga je ubila u martu 2022. godine tako što mu je u piće dodala fentanil. Tokom suđenja navedeno je da je Ričins nagomilala milione dolara duga, sklopila polise životnog osiguranja za svog supruga i imala vanbračnu aferu.

Tužioci su pozvali više od 40 svedoka, uključujući ženu koja je rekla da je prodala drogu korišćenu za ubojstvo Erika Ričinsa. Odbrana nije pozvala nijednog svedoka, a ni optužena nije svedočila u svoju obranu.

Foto: printscreen YT

Ričins je takođe proglašena krivom za pokušaj prevare osiguravajuće kuće nakon smrti supruga. Tužioci su tokom suđenja rekli da je pogrešno verovala da će naslediti njegovu imovinu vrednu više od 4 miliona dolara nakon smrti.

Takođe su tvrdili da je planirala budućnost s drugim muškarcem, s kojim je bila u vezi.

Ranije je pokušala da mužu otruje i sendvič i skoro ga ubila, ali doza otrova nije bila dovoljno jaka. S vremenom ju je povećavala. Proglašena je krivom i za pokušaj ubistva zbog tog incidenta.

Ričins je negirala krivicu po svim tačkama optužnice.

- Htela je da napusti Erika, ali nije htela da napusti njegov novac - rekli su tužioci.

Prema sudskim dokumentima, Ričins je krajem 2021. godine slala poruke osobi koja je prethodno bila uhapšena zbog optužbi za drogu, tražeći lekove protiv bolova na recept.

Kupila je tablete hidrokodona, pre nego što je zatražila nešto jače: "Nešto od onoga što je uzimao Majkl Džekson." Zatim je posebno tražila fentanil. Tri dana nakon što je nabavila drogu, ona i njen suprug imali su večeru za Dan zaljubljenih, nakon čega se on razboleo.

- Erik je verovao da je bio otrovan. Rekao je prijatelju da misli da njegova supruga pokušava da ga otruje - naveli su tužioci.

Dve nedelje kasnije, Ričins je nabavila još fentanila. Zatim je 4. marta 2022. godine usred noći nazvala policiju jer je pronašla supruga bez svesti.

Rekla je vlastima da mu je poslužila koktel s votkom, a zatim otišla da spava s detetom koje je imalo noćne more. Kasnije se vratila u spavaću sobu, gde je rekla da je supruga zatekla "hladnog na dodir".

Sudski veštak je kasnije utvrdio da je Ričins preminuo od predoziranja fentanilom. U njegovom telu pronađena je količina leka pet puta veća od smrtonosne doze.

Policija ju je uhitila u martu 2023. godine, dva meseca nakon što je objavila slikovnicu.

- Stvarno se nadam da će pružiti neku utehu ne samo našoj porodici, nego i drugim porodicama koje prolaze kroz isto - rekla je u radio emisiji na stanici KPCW u intervjuu pre hapšenja.

Knjigu je posvetila preminulom suprugu, nazivajući ga "neverojatnim suprugom i divnim ocem", piše BBC.