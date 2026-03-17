Crnogorski državljanin Darko Đurović optužen je u SAD za zaveru radi ubistva i otmice dvojice disidenata, a američko tužilaštvo tvrdi da je primao novac, tragao za metama po Evropi i lagao FBI.

Prema nezvaničnim informacijama na meti te grupe bili su protivnici Ramzana Kadirova, lidera Čečenije, koji je lojalan Vladimiru Putinu, predsedniku Rusije, prenose Vijesti.

"Imam ljude koji bi platili mnogo novca da ova osoba i drugi poput njega budu uhapšeni i predati njima. Zasada imam tri ili više osoba za kojima se traga radi hapšenja... Za svaku osobu dobijamo 1,5 miliona američkih dolara. Potreban nam je saradnik koji neće mnogo pitati, ali će nam dati te informacije, a nakon što ja potvrdim lokaciju (lično ću je proveriti), dobijamo novac".

Ovo su poruke koje je crnogorski državljanin Darko Đurović, prema navodima tužilaštva, slao saučesniku (označenom kao CC-2), citirane u optužnici koju je protiv njega podigla velika porota pred Saveznim sudom za Južni okrug Njujorka, u predmetu koji vodi Kancelarija tužioca Sjedinjenih Američkih Država za Južni okrug Njujorka.

Prema nezvaničnim informacijama, na meti te grupe pod vođstvom Rusa Denisa Alimova bili su poznati disidenti iz Čečenije, protivnici Ramzana Kadirova koji su u emigraciji. U tom kontekstu pominje se i porodica Zakajev, iako američki sudski spisi njih ne navode imenom. Čečenski disidenti ranije su bili izloženi pritiscima, odmazdi i pokušajima atentata.

Drugi izvor saopštio je da su američki istražitelji u telefonu navodnog organizatora iz Rusije pronašli i brojne problematične kontakte, među kojima i Dejana Berića i Davora Savičića iz Srbije, koji su već dugo pod lupom zapadnih obaveštajnih službi zbog navodnog regrutovanja plaćenika koji bi se borili na strani Rusije u Ukrajini.

Prema nezvaničnim saznanjima lista, njih dvojica mogući su posrednici preko kojih je Alimov i Đurovića upleo u mrežu svojih saradnika, nakon čega se brzo penje na saradničkoj lestvici i postaje jedan od ključnih igrača, preuzima operativni deo posla, u komunikaciji sa Alimovom navodno prima podatke o metama, uključujući IP adrese i brojeve telefona povezane sa jednim od disidenata, kako bi ih lakše locirao.