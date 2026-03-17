Četiri osobe su poginule, a jedna je teško povređena prilikom pada skele na gradilištu u Beču, javila je austrijska novinska agencija APA.

Nesreća se dogodila danas oko 14.30 časova za vreme izvođenja radova na gradilištu u bečkom okrugu Alzergrundm, u Ulici Porcelangase, objavio je list "Kronen cajtung".

Srušila se skela

U ranim popodnevnim satima, navodno se urušilo nekoliko komponenti skele i oplate, zajedno sa velikim količinama betona. Nekoliko radnika je zatrpano.

Kako je profesionalna spasilačka služba potvrdila za „Hojte“, 45-godišnji muškarac je spašen sa teškim povredama. On se leči u zbog teških povreda glave, kičme i ruku.

Potraga za još četiri osobe je nastavljena. U početku nije bilo potvrđenih informacija o njihovom stanju. Međutim, ubrzo su stigle tragične vesti: Za četvoricu građevinskih radnika, sva pomoć je stigla prekasno. Podlegli su teškim povredama.

Prema rečima portparola vatrogasne službe Martina Hofbauera, cela konstrukcija se urušila u nesreći – zajedno sa pet radnika koji su bili na njoj. Prisutni građevinski radnici pomogli su hitnim službama, koje su do tada stigle, u spasavanju teško povređenog čoveka. Spasioci su morali da kopaju kroz beton, ponekad koristeći alate, ponekad gole ruke, kako bi utvrdili obim štete. Stotinu pripadnika hitnih službi i 30 vozila trenutno je na licu mesta zbog velike operacije.

Čovek spašen sa teškim povredama

Jedna osoba je spašena posle 90 minuta. Bio je to 45-godišnji radnik koji je zadobio teške povrede glave, kičme, ruku i nadlaktica. Žrtva je odmah dobila hitnu medicinsku pomoć od i prebačena je u traumatološki centar.

Policija i inspektori rada sada ispituju svedoke nesreće.