Portparolka predsednika SAD Donalda Trampa, Karolina Livit, oštro je odgovorila na ostavku direktora Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma, Džoa Kenta, koji je izjavio da ne može da podrži rat protiv Irana.

Kent je u svojoj ostavci tvrdio da Iran ne predstavlja neposrednu pretnju Sjedinjenim Državama, što je Livit nazvala netačnim.

„Ovo je ista lažna tvrdnja koju demokrate i neki u liberalnim medijima iznose iznova i iznova“, rekla je Livit.

Dodala je da Tramp ima konkretne obaveštajne podatke.

„Predsednik Tramp je jasno stavio do znanja da ima jake i ubedljive dokaze da će Iran prvi napasti Sjedinjene Države. Ti dokazi su prikupljeni iz više izvora“, rekla je ona.

Kontradikcija u izjavama

Livit je pre nekoliko dana rekla da Iran ne predstavlja pretnju za SAD, što dodatno pokreće pitanja o doslednosti komunikacije Bele kuće.

U novoj izjavi, ona je naglasila da je Iran „vodeći svetski državni sponzor terorizma“ i optužila iranski režim da deluje agresivno.

Ponosno je ubijao Amerikance, vodio rat protiv naše zemlje i otvoreno nam pretio“, rekla je Livit.

Dodala je da Iran razvija balističke rakete i pokušava da obezbedi vojnu prednost koja bi mu omogućila da ugrozi Sjedinjene Države i njihove saveznike.

Tramp je dao Iranu šansu za pregovore

Livit tvrdi da je Tramp dao Iranu šansu za diplomatsko rešenje pre vojne akcije.

„Predsednik je dao režimu svaku priliku da trajno odustane od svojih nuklearnih ambicija u zamenu za ublažavanje sankcija i ekonomsku saradnju“, rekla je ona.

Kako tvrdi, Iran je to odbio, nakon čega je Tramp odlučio da pokrene vojnu operaciju zajedno sa Izraelom.

„Predsednik je utvrdio da je ova operacija neophodna za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država“, rekla je ona.

"Vrhovni komandant utvrđuje pretnju"

Livit je takođe istakla da je procena pretnji odgovornost predsednika.

„Vrhovni komandant određuje šta predstavlja pretnju jer je ustavno ovlašćen da to učini“, rekla je ona.

Takođe je odbacila tvrdnje da je Tramp doneo odluku pod uticajem drugih zemalja.

„Predsednik Tramp je decenijama dosledno govorio da Iran nikada ne sme imati nuklearno oružje i uvek donosi odluke u najboljem interesu Sjedinjenih Američkih Država“, zaključila je ona.