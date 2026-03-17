Grčka policija je saopštila da je danas pokrenuta istraga nakon što su ljudska lobanja i kosti pronađene na dnu veštačkog jezera u velikom hotelskom kompleksu na Sitoniji, a istraga vlasti je u toku.

Pronađeni ostaci otkriveni su tokom radova na čišćenju jezera 3. marta, a prema prvim procenama, kosti su na tom mestu bile duži vremenski period, s obzirom na to da je jezero retko čišćeno od 1970-ih, navodi se u saopštenju.

Policija istražuje sve mogućnosti.

Lobanja i kosti su već prebačene u Službu sudske medicine u Solunu, gde se čekaju rezultati antropoloških i laboratorijskih ispitivanja, koja će rasvetliti identitet osobe i tačne uzroke smrti.