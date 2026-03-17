Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je pokrenuo novi talas napada na Izrael, u okviru 59. talasa operacije "Pravo obećanje 4", i da je u napadu prvi put korišćena napredna raketa "hadž kasem".

IRGC je naveo da je njihov napad usmeren na izraelske položaje u Beit Šemešu, Tel Avivu i Jerusalimu, prenosi iranska televizija Pres.

U saopštenju se navodi da su meta napada bile i regionalne američke baze Al Udeida u Kataru, Ali al Salem u Kuvajtu, Fudžeira u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Šeik Isa u Bahreinu i Erbil u Iraku.

IRGC navodi da su u napadima korišćeni samoubilački dronovi zajedno sa preciznim raketama "gadr", "emad", "fatah" i ​"hadž kasem".

Raketa "Hadž Kasem" je napredna raketa, predstavljena 2020. godine, za koju se navodi da dostiže brzinu od 12.000 kilometara na sat, ima domet od 1.400 kilometara i nosi bojevu glavu od 500 kilograma. Ime je dobila po Kasemu Sulejmaniju, ubijenom komandantu Kuds snaga IRGC, koji je poginuo u američkom vazdušnom napadu.

Kurir.rs/Agencije

