Džo Kent, direktor američkog Centra za borbu protiv terorizma, podneo je danas ostavku zbog rata sa Iranom, rekavši da ta zemlja ne predstavlja "neposrednu pretnju" za Sjedinjene Države.

- Ne mogu u dobroj veri da podržim rat koji se trenutno vodi u Iranu - napisao je DŽo Kent danas u objavi na društvenim mrežama.

- Iran nije predstavljao neposrednu pretnju našoj zemlji i jasno je da smo započeli ovaj rat zbog pritiska Izraela i njegovog moćnog američkog lobija - dodao je on i objavio kompletno pismo kojim je dao ostavku.

Kent je objavio i kompletno pismo kojim je podneo ostavku, adresirano lično na SAD predsednika, prenosimo ga u celosti:

"Predsedniče Trampe,

Nakon dugog razmatranja, odlučio sam da podnesem ostavku na mesto direktora Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma, sa današnjim danom.

Ne mogu u dobroj veri da podržim rat sa Iranom. Iran nije predstavljao neposrednu pretnju našoj zemlji i jasno je da smo započeli ovaj rat zbog pritiska Izraela i njegovog moćnog američkog lobija.

Podržavam vrednosti i spoljnu politiku koju ste predstavili na izborima 2016, 2020. i 2024. godine, a koju ste sproveli u svom prvom mandatu. Do juna 2025. godine, shvatili ste da su ratovi na Bliskom istoku bili zamka koja je oduzela dragocene živote naših sugrađana i iscrpela bogatstvo i prosperitet iz naše zemlje.

U svom prvom mandatu, bolje od bilo kog modernog predsednika ste razumeli kako da odlučno upotrebite vojnu silu, a da nas ne uvučete u beskrajne ratove. To ste pokazali ubistvom Kasema Sulejmanija i porazom Islamske države (ISIS).

Na početku ove administracije, visoki izraelski zvaničnici i uticajni članovi američkih medija sproveli su kampanju dezinformacija koja je potpuno potkopala vašu politiku "Amerika na prvom mestu" i podstakla proratne stavove da se započne rat sa Iranom. Ista ova grupa vas je ubedila da Iran predstavlja neposrednu pretnju Sjedinjenim Državama i da treba odmah preduzeti akciju, sa jasnim putem ka brzoj pobedi.

Ovo je bila laž i ista taktika koju su Izraelci koristili da uvuku Sjedinjene Države u katastrofalni rat u Iraku koji je našu zemlju koštao hiljade naših najboljih muškaraca i žena. Ne smemo ponoviti tu grešku.

Kao veteran koji je 11 puta učestvovao u borbenim misijama i kao suprug poginulog vojnika koji je izgubio voljenu suprugu Šenon u ratu koji je Izrael proizveo, ne mogu da podržim slanje nove generacije da se bori i gine u ratu koji ne koristi američkom narodu niti opravdava cenu američkih života.

Molim vas, razmislite o tome šta radimo u Iranu i za koga to radimo. Sada je vreme za odlučnu akciju. Možete preokrenuti situaciju i zacrtati novi kurs za našu zemlju ili nam dozvoliti da nastavimo da klizamo u propadanje i haos. Karte su u vašim rukama.

Bila mi je čast služiti u vašoj administraciji i služiti našoj velikoj naciji.

DŽo Kent

Direktor, Nacionalni Centar za borbu protiv terorizma“

Zvaničnici zatečeni ostavkom

Pojedini američki pravni stručnjaci kažu da bi Sjedinjenim Državama bila potrebna neposredna pretnja da bi pokrenule rat prema važećem zakonu.

Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev Rojtersa za komentar o Kentovoj objavi. Ni kancelarija direktora Nacionalne obaveštajne službe nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.

Čini se da su obaveštajni zvaničnici zatečeni vestima.

Kent je blizak direktorici Nacionalne obaveštajne službe Tulsi Gabard, koja je se od po četka rata u Iranu drži po strani.

Gabard nije davala nikakve javne izjave, a pojavila se u javnosti samo tokom primopredaje tela američkih vojnika koji su poginuli u sukobu sa Iranom ovog marta.