IRAN POTVRDIO SMRT KOMANDANTA: Vođa paravojnih snaga "ubijen u napadu američko-cionističkog neprijatelja" (FOTO)
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) potvrdio je smrt komandanta dobrovoljačkih paravojnih snaga Basidž Golamreze Sulejmanija, javila je poluzvanična iranska novinska agencija Tasnim.
IRGC je saopštila da je Sulejmani ubijen u "napadu američko-cionističkog neprijatelja", prenosi Al Džazira.
U saopštenju se navodi da je Sulejmani, koji je predvodio Basidž poslednjih šest godina i nadgledao operacije unutrašnje bezbednosti, "igrao stratešku i neuporedivu ulogu u održavanju popularne i džihadističke strukture Basidža, razvijanju konstruktivnih pokreta, eliminisanju siromaštva i pružanju pomoći ugnjetavanim i ranjivim grupama".
"Ovaj kukavički atentat pokazuje važnost i ulogu Basidža u sveobuhvatnoj borbi protiv američke terorističke vojske i cionističkog režima i njihovih plaćenika", navodi se u saopštenju.
Kurir.rs/Tasnim