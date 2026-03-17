Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) potvrdio je smrt komandanta dobrovoljačkih paravojnih snaga Basidž Golamreze Sulejmanija, javila je poluzvanična iranska novinska agencija Tasnim.

IRGC je saopštila da je Sulejmani ubijen u "napadu američko-cionističkog neprijatelja", prenosi Al Džazira.

U saopštenju se navodi da je Sulejmani, koji je predvodio Basidž poslednjih šest godina i nadgledao operacije unutrašnje bezbednosti, "igrao stratešku i neuporedivu ulogu u održavanju popularne i džihadističke strukture Basidža, razvijanju konstruktivnih pokreta, eliminisanju siromaštva i pružanju pomoći ugnjetavanim i ranjivim grupama".

"Ovaj kukavički atentat pokazuje važnost i ulogu Basidža u sveobuhvatnoj borbi protiv američke terorističke vojske i cionističkog režima i njihovih plaćenika", navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Tasnim

Ne propustitePlaneta"POKLEKLI SMO POD LAŽIMA IZRAELA"! Detalji pisma važnog Trampovog čoveka koji je podneo ostavku: Žena mi je kao vojnik poginula u ratu koji je izazvao Tel Aviv!
Joe Kent01 AP Jenny Kane.jpg
PlanetaIRAN PRVI PUT UPOTREBIO NAPREDNE RAKETE: Novi talas napada na Izrael i zalivske zemlje (VIDEO, FOTO)
Iran Rakete.jpg
Planeta"IRAN NIJE PREDSTAVLJAO DIREKTNU PRETNJU PO SAD! NE MOGU ČISTE SAVESTI ZA PODRŽIM RAT!" Kakav udarac za Trampa! Glavni čovek za kontraterorizam podneo ostavku!
Džo Kent
PlanetaBELA KUĆA NAPALA TRAMPOVOG ČOVEKA KOJI JE PODNEO OSTAVKU ZBOG IRANA: "Tramp je imao obaveštajne podatke da će Iran prvi napasti SAD"
Džo Kent
Planeta"NIKADA U ŽIVOTU NISAM VIDEO TAKO LJUTOG TRAMPA"! Senator SAD: Arogantno je od naših saveznika tvrditi da nuklearno naoružani Iran nije veliki problem
Lindzi Grejam.jpg
PlanetaTRAMP O ODLASKU GLAVNOG ČOVEKA ZA BORBU PROTIV TERORIZMA: "On je veoma slab i nije pametan"! Mi pomažemo NATO, oni nama ne
Donald Tramp Iran napad na Iran rat u Iranu