Katolikos-patrijarh Ilija II cele Gruzije preminuo je pre samo nekoliko minuta. Bio je epohalna ličnost i ovo je veliki gubitak za ceo pravoslavni svet.
Odlazak Njegove svetosti
PREMINUO GRUZIJSKI PATRIJARH ILIJA DRUGI: Poglavar umro na klinici u Tbilisiju u 93. godini
Katolikos-patrijarh cele Gruzije Ilija II preminuo je danas u klinici u Tbilisiju u 93. godini, saopštio je čuvar patrijaršijskog trona Gruzijske pravoslavne crkve, mitropolit Šio.
"Katolikos-patrijarh Ilija II cele Gruzije preminuo je pre samo nekoliko minuta. Bio je epohalna ličnost i ovo je veliki gubitak za ceo pravoslavni svet", rekao je novinarima mitropolit Šio, prenosi Interfaks.
Patrijarh Ilija II je prethodne noći primljen na odeljenje intenzivne nege u Tbilisiju, zbog pogoršanja zdravstvenog stanja.
Tokom dana Kavkaski medicinski centar, u kome je patrijarh bio smešten, posetili su gruzijski predsednik i premijer, Mihail Kavelašvili i Iraklij Kobahidze.
Kurir.rs/Agencije
