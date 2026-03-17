Katolikos-patrijarh cele Gruzije Ilija II preminuo je danas u klinici u Tbilisiju u 93. godini, saopštio je čuvar patrijaršijskog trona Gruzijske pravoslavne crkve, mitropolit Šio.

"Katolikos-patrijarh Ilija II cele Gruzije preminuo je pre samo nekoliko minuta. Bio je epohalna ličnost i ovo je veliki gubitak za ceo pravoslavni svet", rekao je novinarima mitropolit Šio, prenosi Interfaks.

Patrijarh Ilija II je prethodne noći primljen na odeljenje intenzivne nege u Tbilisiju, zbog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Tokom dana Kavkaski medicinski centar, u kome je patrijarh bio smešten, posetili su gruzijski predsednik i premijer, Mihail Kavelašvili i Iraklij Kobahidze.