Rumunsko Ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je danas da je izdato upozorenje stanovništvu zbog drona koji je primećen blizu rumunskog vazdušnog prostora na severu zemlje, zbog kojeg su podignuta dva aviona ratnog vazduhoplovstva.

Sistemi za nadzor Ministarstva nacionalne odbrane detektovali su, u utorak uveče, signale drona u blizini nacionalnog vazdušnog prostora, na severu okruga Tulča.

Prema saopštenju za štampu Ministarstva nacionalne odbrane, poslatom agenciji AGERPRES, meta je prijavljena približno 20 kilometara severno od Valkovea.

U tom kontekstu, Generalni inspektorat za vanredne situacije poslao je, u 19:17 upozorenje kako bi obavestio stanovništvo u severnom delu okruga Tulča.

Radi praćenja situacije, dva aviona F-16 rumunskog vazduhoplovstva poletela su sa 86. vazduhoplovne baze u Feteštiju, u 19:22.

- Sistemi protivvazdušne odbrane su u pripravnosti i spremni su da intervenišu, u zavisnosti od razvoja situacije - saopštilo je Ministarstvo odbrane.