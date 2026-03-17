Američki Stejt departmentnaložio je svim svojim diplomatskim predstavništvima širom sveta da „odmah“ sprovedu bezbednosne procene, navodeći kao razlog „trenutnu i promenljivu situaciju na Bliskom istoku i mogućnost prelivanja sukoba“, navodi se u pismu poslatom u utorak, u koje je uvid imao Vašington post .

U memorandumu se navodi da „SVE ambasade širom sveta“ treba da sazovu svoje Komitete za vanredne situacije (EAC), timove stručnjaka zadužene za identifikaciju i planiranje pretnji, i da preispitaju svoj „bezbednosni stav“. Memorandum je potpisao državni sekretar Marko Rubio, a naređenje je izdao podsekretar za menadžment Džejson Evans.

Iako su slična naređenja izdata diplomatskim predstavništvima na Bliskom istoku poslednjih nedelja, čini se da je ovo prvi put da je svim ambasadama širom sveta naređeno da se podvrgnu bezbednosnim proverama zbog rata u Iranu.

Česti napadi na američke objekte

Više američkih ambasada je bilo meta Irana i njegovih saveznika od početka američko-izraelske bombardovane kampanje 28. februara. Nekoliko misija je privremeno zatvoreno, a američkom osoblju je naređeno da napusti nekoliko zemalja.

Američka ambasada u Rijadu, u Saudijskoj Arabiji, delimično je postala „neupotrebljiva“ nakon napada drona ovog meseca. Delovi krova su se „urušili“, a druga područja su zagađena dimom, prema procenama u koje je video list „The Post“.

Iako se većina pretnji fokusirala na američko prisustvo na Bliskom istoku, prijavljeno je i nekoliko nasilnih incidenata na drugim mestima, uključujući pucnjavu ispred američkog konzulata u Torontu i eksploziju u blizini američke ambasade u Oslu.

Obaveza informisanja građana

Nije jasno da li su nova aktivna upozorenja ili obaveštajni podaci o mogućim napadima podstakli Stejt department da proširi naloge na sve misije. U dopisu se misije podsećaju da su, u skladu sa politikom „bez dvostrukih standarda“, dužne da dele sve verodostojne informacije o pretnjama sa američkim građanima.

Stejt department nije odmah ponudio dalje komentare. Teheran i njegovi regionalni saveznici nastavljaju da napadaju američke diplomatske objekte širom Bliskog istoka, potvrđuju brojni dopisi Stejt departmenta.

Prema jednom memorandumu poslatom u ponedeljak, paravojne grupe u Iranu su izvršile procenjenih 292 napada na američke objekte od 28. februara, a pretnje američkom osoblju u regionu opisane su kao „uporne“. U istom memorandumu se navodi da su u nekim slučajevima naoružani ljudi dolazili u domove ljudi tražeći informacije o američkim građanima.

U drugom incidentu, stambena zgrada u Izraelu u kojoj je smešteno američko diplomatsko osoblje pogođena je „presretnutom, neeksplodiranom iranskom balističkom bojevom glavom“ tokom vikenda, navodi se u posebnom dopisu. Nije bilo povređenih, ali je istaknuto da događaj ističe važnost traženja skloništa kada se oglase sirene.