Slušaj vest

Grupa muškaraca našla se na optuženičkoj klupi zbog nesvakidašnjeg slučaja – šverca hiljada mrava, koje su ilegalno prodavali na tržištu, a uhvaćeni su u Najrobiju, u Keniji.

Prema navodima istrage, istražitelji su otkrili više od 2.000 živih mrava sakrivenih u malim bočicama, spremnih za dalju distribuciju.

Ovi insekti su, kako se navodi, veoma traženi na međunarodnom tržištu, gde se smatraju delikatesom, ali i afrodizijakom. Određene vrste posebno su cenjene zbog svoje egzotičnosti, što ih čini atraktivnim za ilegalnu trgovinu.

Cena jednog mrava, prema optužnici, iznosila je manje od jednog evra, ali se sumnja da je u pitanju bila organizovana mreža koja je ciljano kupovala i prodavala ove insekte.

Optuženi, međutim, negiraju krivicu i tvrde da nisu znali da krše zakon. Kako navode, za njih su mravi predstavljali "prirodan proizvod" i način zarade.

Ukoliko budu proglašeni krivim, preti im novčana kazna do 8.000 evra ili najmanje godinu dana zatvora, dok bi u slučaju dokazivanja zaverе mogli da dobiju i do sedam godina zatvorske kazne.