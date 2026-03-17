Rusija je pojačala razmenu obaveštajnih podataka i vojnu saradnju sa Iranom, pružajući mu satelitske snimke i naprednu tehnologiju dronova kako bi pomogla Teheranu da napadne američke snage u regionu, prema informisanim izvorima. Moskva time nastoji da ojača svog najbližeg bliskoistočnog partnera u borbi protiv američke i izraelske vojne moći i da produži rat koji joj donosi vojne i ekonomske koristi, piše Volstrit žurnal.

Prema izvorima, isporučena tehnologija uključuje modifikovane komponente za dronove „Šahed“, namenjene poboljšanju komunikacije, navigacije i ciljanja. Rusija takođe deli svoje iskustvo korišćenja dronova u Ukrajini, nudeći taktičke smernice o tome koliko dronova treba koristiti u operacijama i sa kojih visina treba da napadaju, rekao je visoki evropski obaveštajni zvaničnik.

Dva izvora, zvaničnik i bliskoistočni diplomata, potvrdili su da je Rusija nedavno počela direktno da dostavlja Iranu satelitske snimke koji prikazuju lokacije američkih vojnih snaga na Bliskom istoku i položaje njihovih regionalnih saveznika. Analitičari kažu da je pomoć slična obaveštajnim podacima koje su SAD i njihovi evropski saveznici pružili Ukrajini poslednjih godina.

Satelitski snimci mogu pružiti detaljnije informacije o kopnenim i morskim ciljevima i njihovom kretanju, što pomaže u ciljanju pre napada, kao i u proceni štete nakon njega. Podaci koje Rusija pruža dolaze iz flote satelita kojima upravljaju ruske Vazduhoplovne snage (VKS) koji pružaju obaveštajne podatke za vojne operacije.

„Ako snimci koje Rusi dostavljaju sadrže detalje, kao što su specifični tipovi aviona, skladišta municije, protivvazdušna odbrana i kretanje brodova, koji su od obaveštajne vrednosti za Irance, to bi im zaista pomoglo“, rekao je Džim Lamson, gostujući saradnik na Kings koledžu u Londonu i bivši analitičar CIA specijalizovan za iransku vojsku.

Više uspešnih iranskih napada

Veruje se da je pomoć Moskve pomogla Iranu u nedavnim napadima na američke radarske sisteme u regionu. Među pogođenim ciljevima bio je radar za rano upozoravanje THAAD u Jordanu, kao i drugi ciljevi u Bahreinu, Kuvajtu i Omanu.

Vojni analitičari ističu da je Iran bio uspešniji u ciljanju vojnih ciljeva SAD i saveznika u ovom ratu nego tokom prošlogodišnjeg dvanaestodnevnog sukoba. Taktika koju Iran koristi - korišćenje dronova za preopterećenje radara pre raketnog napada - veoma je slična ruskoj taktici u Ukrajini.

„Iranski napadi u Zalivu su više bili usmereni na radare i komandno-kontrolne centre. Način na koji Iran izvodi napade počeo je snažno da podseća na rusku taktiku“, rekla je Nikol Grajevski, profesorka na pariskom istraživačkom univerzitetu Sciences Po.