Vrhovni sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost Irana Ali Laridžani je ubijen, potvrdili su iranski mediji koji se pozivaju na saopštenje iz njegovog kabineta.

Sekretarijat Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost je u saopštenju naveo da je Laridžani ubijen zajedno sa svojim sinom Mortezom Laridžanijem, prenosi BBC na persijskom.

Izraelska vojska je ranije danas saopštila da su Laridžani i komandant dobrovoljačkih paravojnih snaga Basidž Golamreza Sulejmani, ubijeni u izraelskom vazdušnom napadu na Iran tokom protekle noći.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) tokomdana je potvrdio smrt Sulejmanija.

Smatra se da je Laridžani nakon ubistva tadašnjeg vrhovnog vođe Alija Hamneija, od 28. februara bio pravi vođa iranskog režima.

On je godinama smatran jednom od najviših i najiskusnijih ličnosti u rukovodstvu iranskog režima i bio je čovek od poverenja Alija Hamneija.