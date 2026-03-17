Izraelska vojska je objavila da će pronaći i ubiti novog iranskog vrhovnog vođu, Modžtabu Hamneija, javlja Al Džazira .

„Ne znamo mnogo o Modžtabi Hamneiju, ne čujemo ga i ne vidimo ga, ali mogu vam reći jednu stvar: pratićemo ga, pronaći ćemo ga i neutralisati ga“, rekla je novinarima vojna portparolka Efi Defrin.

Iranski ministar: Ubistva pojedinaca neće potresti sistem

U međuvremenu, još uvek nema zvanične potvrde o ubistvu Alija Laridžanija, za razliku od smrti komandanta Basija Golamreza Sulejmanija, koja je potvrđena na televiziji.

Prvi iranski zvaničnik koji je reagovao na vest bio je ministar spoljnih poslova Abas Aragči. U ekskluzivnom intervjuu za Al Džaziru, Aragči je, ne potvrđujući navode, naglasio da je iranski poredak zasnovan na institucijama i da ga ubistvo pojedinca ne može fundamentalno poljuljati.

„Najvažnija osoba je bio vođa, a vođa je ubijen, i to nije zaista potreslo sistem“, rekao je Aragči, misleći na prethodnog vođu.