Posle ubistva iranskog šefa bezbednosti Alija Laridžanija i komandanta paravojne jedinice Basidž Golamreze Sulejmanija, izraelski premijer Benjamin Netanjahu pozvao je Irance da izađu na ulice i proslave svoj tradicionalni festival vatre.

„U poslednja 24 sata eliminisali smo dvojicu glavnih terorističkih vođa ovog režima“, rekao je Netanjahu iz bunkera komande vazduhoplovstva u Kiriji u Tel Avivu.

„Naši avioni ciljaju terorističke operativce na zemlji, na raskrsnicama i gradskim trgovima. Cilj ovoga je da se hrabrom narodu Irana omogući da proslavi Festival vatre“, primetio je na engleskom jeziku.

Festivali vatre često imaju političku dimenziju

Novruz je persijska Nova godina koja označava dolazak proleća i jedan je od najvažnijih praznika u Iranu i šire, povezan sa obnovom, porodicom i novim početcima.

Čaharšanbe Suri je tradicionalni iranski festival vatre koji se slavi uoči persijske Nove godine skakanjem preko vatre, a često ima političku dimenziju kroz proteste. Islamske vlasti ga smatraju paganskim praznikom.

„Slavite i srećan vam Novruz. Nadgledamo vas iz vazduha“, rekao je Netanjahu Irancima.

Kurir.rs/Agencije

