Američki nosač aviona "Džerald R. Ford"trebalo bi sledeće nedelje da se vrati u bazu na Kritu radi dopune goriva i moguće istrage požara koji je izbio na brodu, prenosi Katimerini, pozivajući se na izvore.

Izvor navodi da se istražuje i mogućnost da je požar namerno izazvan, kako bi se okončalo produženo angažovanje broda.

Nosač aviona "Džerald R. Ford" je trenutno raspoređen na Bliskom istoku u okviru operacija SAD, očekuje se u NATO bazi u zalivu Suda na Kritu. Brod je prošlog februara proveo četiri dana u bazi u zalivu Suda na Kritu, snabdevajući se zalihama, pre nego što se uputio ka istočnom Mediteranu.

Kako je ranije objavio Njujork tajms, požar je izbio 12. marta u delu broda gde se nalazi glavna perionica i trajao je 30 sati, a više od 600 članova posade ostalo je bez svojih ležajeva i privremeno je smešteno na improvizovanim mestima za spavanje.

Sumnja se da je požar podmetnut

Brod, sa 4.500 mornara i pilota lovaca, trenutno je u svom 10. mesecu raspoređivanja, najdužem od Vijetnamskog rata, navodi njujorški list, pozivajući se na izjave mornara i vojnih zvaničnika.

Članovima posade je rečeno da će njihovo raspoređivanje verovatno biti produženo do maja, što bi ih dovelo do cele godine na moru, dvostruko duže od normalnog raspoređivanja nosača aviona.

Prema zvaničnicima, požar je izbio u ventilacionom otvoru sušare u vešernici i brzo se proširio, ali nije oštetio pogon broda. Mornari su uspeli da lokalizuju i ugase požar.

Plivaju u fekalijama

- Kada je vatra konačno ugašena, 600 mornara i članova posade ostalo je bez kreveta i od tada spavaju na podovima i stolovima - kazali su zvaničnici.

General Den Kejn, načelnik Združenog generalštaba vojske SAD saopštio je u petak da je dvoje članova posade povređeno u požaru

Nosač je i dalje potpuno operativan, ali problemi sa održavanjem, uključujući kvarove na 650 toaleta i odloženi period remontnih radova, ukazuju na opterećenje broda. Pentagon planira da nosač "Džordž H.W. Buš" zameni "Ford" na Bliskom istoku.