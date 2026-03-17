Izraelski zvaničnik izjavio je za Iran Internešenel da je atentat na Alija Laridžanija izveden zahvaljujući obaveštajnim podacima koje su izraelske službe u prethodna 24 sata dobile od stanovnika Teherana.

"Atentat na Laridžanija je omogućen zahvaljujući vrednim obaveštajnim podacima koje su izraelske obaveštajne službe dobile od stanovnika Teherana u protekla 24 sata", rekao je izraelski zvaničnik i dodao:

"Poslednjih dana, Laridžani se ponašao arogantno, često se pojavljivao u javnosti (uključujući i skupove povodom Dana Kudsa), angažovao se i sa lokalnim i sa međunarodnim medijima, i time se izložio javnosti, što je na kraju dovelo do njegovog identifikovanja", rekao je zvaničnik.

Izraelski zvaničnik je dodao da obaveštajne službe zemlje nastavljaju da dobijaju brojne izveštaje koji ih "precizno vode do lokacija kontrolnih punktova Basidža i IRGC-a, značajno pomažući njihovim naporima".

Kurir.rs/Iran Internešenel

