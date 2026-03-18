Slušaj vest

Rusija je u utorak izrazila nepokolebljivu solidarnost s Kubom, pošto je američki predsednik Donald Trump rekao da očekuje da će imati čast "preuzeti Kubu" i moći "učiniti šta god poželi"sa ovom komunističkom ostrvskom republikom.

Ne pominjući direktno Trampa, rusko Ministarstvo spoljnih poslova izrazilo je ozbiljnu zabrinutost zbog eskalacije tenzija oko "Ostrva slobode".

"Rusija potvrđuje svoju nepokolebljivu solidarnost sa vladom i bratskim narodom Kube", navodi se u saopštenju ministarstva.

"Oštro osuđujemo pokušaje grubog mešanja u unutrašnja pitanja suverene države, zastrašivanja i korišćenja nezakonitih jednostranih restriktivnih mera", dodaje se.

Tramp je pojačao ekonomski pritisak na Kubu i nametnuo naftnu blokadu koja je dodatno produbila krizu u toj zemlji.

New York Times je izvestio da je smena kubanskog predsednika Miguela Diaz-Kanele ključni cilj SAD-a. Pozivajući se na četiri osobe upućene u pregovore, list je naveo da su Amerikanci kubanskim pregovaračima signalizirali da Diaz-Kanel mora otići, ali da naredne korake potom prepuštaju Kubancima.

Foto: Shutterstock

Kremlj je poručio da je u kontaktu sa kubanskim rukovodstvom i da je Moskva spremna da pruži svu moguću pomoć.

"Ostrvo slobode suočava se sa neviđenim izazovima, koji su direktna posledica dugotrajnog trgovinskog, ekonomskog, finansijskog i, u novije vreme, američkog energetskog embarga protiv Kube", saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Rusija je istakla da će nastaviti da "pruža Kubi potrebnu podršku, uključujući i finansijsku".

Rusija je ostala bez saveznika kada su Sjedinjene Države svrgnule venezuelanskog lidera Nikolasa Madura, ali je profitirala od visokih cena nafte izazvanih američkim i izraelskim napadima na Iran, strateškog partnera Moskve.

Kuba je bila bliski saveznik Moskve decenijama, od komunističke revolucije 1959. koja je dovela Fidela Kastra na vlast, pa sve do raspada Sovjetskog Saveza. Nakon toga Rusija je nastavila da podržava Kubu kroz finansijsku pomoć i materijalna dobra.