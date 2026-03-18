Oko 90 brodova, uključujući tankere za naftu, prošlo je kroz Ormuski moreuz od početka rata SAD i Izraela s Iranom, kada je taj pomorski prolaz suštinski zatvoren, prema podacima pomorskih i trgovinskih platformi.

Mnogi brodovi koji su prošli kroz moreuz obeleženi su kao deo "tamnih tranzita" i "flote iz senke" jer pokušavaju da izbegnu sankcije i nadzor zapadnih vlada, a verovatno imaju veze sa Iranom, saopštila je firma za pomorske podatke "Lojds list intelidžens" (Lloyd’s List Intelligence).

Kako su cene sirove nafte prešle 100 dolara po barelu, predsednik SAD Donald Tramp je izvršio pritisak na saveznike i trgovinske partnere da pošalju vojne brodove i ponovo otvore moreuz u nadi da će se cene sniziti.

Kroz Ormuski moreuz prolazi oko petina svetske nafte, a većina saobraćaja je obustavljena od početka marta, nakon što su SAD i Izrael napali Iran 28. februara.

U tom području je, od početka sukoba, napadnuto oko 20 brodova.

Iran je, uprkos zatvaranju moreuza, uspeo da izveze više od 16 miliona barela nafte od početka marta, procenila je platforma za trgovinske podatke i analitiku "Kpler".

Zbog zapadnih sankcija i povezanih rizika, Kina je bila najveći kupac iranske nafte, navodi se iz te firme.

Kroz moreuz je, pre početka rata, dnevno prolazilo od 100 do 135 brodova, a veruje se da je u trenutnim uslovima oko petine brodova povezano sa Iranom, dok se neki vezuju za Kinu i Grčku.

Tim putem plove i brodovi pod zastavama Pakistana i Indije.

"Lojds list" tvrdi da brodovi mogu da prolaze kroz moreuz "uz barem neki nivo diplomatske intervencije" s Iranom.

Za neke brodove se takođe tvrdi da su povezani sa Kinom, što smanjuje rizik od napada.

Cene nafte su, od početka rata u Iranu, porasle 40 odsto, pri čemu je Iran zapretio da neće dozvoliti prolaz "ni jednog litra nafte" koji je namenjen SAD, Izraelu i njihovim saveznicima.

SAD su saopštile da dozvoljavaju iranskim tankerima za naftu da pređu moreuz.

"Iranski brodovi već izlaze, a mi smo to dozvolili da bismo snabdeli ostatak sveta", rekao je ministar finansija SAD Skot Besent u intervjuu za televiziju CNBC.