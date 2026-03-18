Kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel odgovorio je na pretnje Donalda Trampa o preuzimanju Kube, rekavši da će se SAD suočiti sa „nesalomljivim otporom“ ako pokušaju da zauzmu zemlju.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada se Kuba bori sa mnoštvom ekonomskih problema, uglavnom izazvanih pritiskom SAD , koje pokušavaju da prekinu protok deviza i nafte na karipsko ostrvo.

Šta je Dijaz Kanel rekao o pretnji preuzimanja Kube?

U svojim komentarima o X, Dijaz-Kanel je optužio SAD da „skoro svakodnevno“ prete da će silom srušiti ustavni poredak njegove zemlje, koristeći kao izgovor oslabljenu ekonomiju koju je sam Vašington „napadao i pokušavao da izoluje više od šest decenija“.

Rekao je da su planovi za preuzimanje jedino objašnjenje „svirepog ekonomskog rata koji se primenjuje kao kolektivna kazna protiv celog naroda“.

„Suočena sa najgorim mogućim scenarijem, Kuba ima jednu garanciju: svaki spoljni agresor naići će na nesalomljiv otpor“, napisao je.

Šta su SAD rekle o Kubi?

U ponedeljak je Tramp rekao novinarima da misli da će imati „čast da osvoji Kubu“.

„Bilo da je oslobodim, osvojim je, mislim da mogu sa njom da uradim šta god želim“, nastavio je Tramp.

„Oni su trenutno veoma oslabljena nacija“, rekao je. „To je propala nacija. Nemaju novca, nemaju naftu, nemaju ništa.“

Udvostručio je svoje izjave u utorak, rekavši novinarima da je „Kuba trenutno u veoma lošem stanju“.

„I uskoro ćemo nešto uraditi sa Kubom“, dodao je.

Državni sekretar SAD Marko Rubio rekao je da odluka Kube objavljena ove nedelje da dozvoli prognanicima da investiraju i poseduju preduzeća nije dovoljno daleko da se uspostave reforme slobodnog tržišta koje zahteva Trampova administracija.

Pretnje Kubi od strane druge Trampove administracije su u skladu sa planovima koje je najavila da će ojačati regionalnu dominaciju Vašingtona.