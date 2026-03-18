Kina je izdala smernice za unapređenje razvoja društva po meri dece, s ciljem adekvatnije zaštite prava i interesa maloletnika i podsticanja njihovog zdravog razvoja, saopštila je u utorak Nacionalna komisija za razvoj i reforme (NDRC).

Smernice, koje su zajednički izdali NDRC i kancelarija Nacionalnog radnog komiteta za žene i decu pri Državnom savetu, zasnivaju se na iskustvima iz pilot-programa „gradova po meri dece“ i pozivaju na sveobuhvatno unapređenje razvoja prilagođenog deci, uz koordinisane mere koje uključuju socijalne politike, javne usluge, zaštitu prava, prostore za razvoj i razvojno okruženje.

Dokument poziva na kontinuirane napore za unapređenje dostupnosti javnih usluga, primenu besplatnog pristupa i preferencijalnih politika za decu, kao i uvođenje praktičnih mera u oblastima kao što su obrazovanje, zdravstvena zaštita, prevoz, sport i rekreacija.

Smernice naglašavaju potrebu za unapređenjem bezbednosti dece kroz koordinisanu zaštitu koja uključuje porodicu, škole, društvo, internet, vladu i pravosuđe, uz poboljšanje zaštitnih mehanizama i jačanje prevencije i prevencije rizika.

Takođe se poziva kontinuiran napredak u razvoju po meri deteta. Dva resora su navela da će pojačati koordinaciju politika i podržati lokalne vlasti u boljem sprovođenju mera.

