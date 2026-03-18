Iranski ministar obaveštajne službe, Esmail Hatib, ubijen je, saopštio je izraelski ministar odbrane Izrael Kac.

Kac je rekao da je Hatib „eliminisan“ u štrajku preko noći.

Nije bilo potvrde iz Irana u vezi sa navodnom Hatibovom smrti.

ministar obaveštajne službe Irana Esmail Hatib Foto: Iranian Presidency / Zuma Press / Profimedia, Icana News Agency / Zuma Press / Profimedia

Kac je rekao da su on i premijer Benjamin Netanjahu ovlastili vojsku da ubije bilo kog drugog visokog iranskog zvaničnika koji bude meta napada, bez potrebe za dodatnim odobrenjem.

Njegova smrt je objavljena nakon što je Teheran potvrdio ubistva moćnog šefa nacionalne bezbednosti Alija Laridžanija i vođe paravojne snage Basidž Islamske garde Revolucionarne revolucionarne garde.

Jedan od ljudi sa spiska SAD

Hatib je bio među zvaničnicima o kojima su SAD tražile informacije prošle nedelje, nudeći nagradu do 10 miliona dolara.

Nagrada je bila usmerena na 10 zvaničnika povezanih sa Iranskim korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), kao i na šefa bezbednosti Alija Laridžanija, koji je ubijen u ponedeljak, i novog vrhovnog vođu, Modžtabu Hamneija.

Ko je Ismail Hatib?

Esmaila Hatiba je za ministra obaveštajnih poslova Irana imenovao pokojni bivši predsednik Ebrahim Raisi još 2021. godine.

Studirao je islamsku jurisprudenciju kod više visokorangiranih sveštenika, uključujući pokojnog vrhovnog vođu Irana ajatolaha Alija Hamneija.

Obavljao je visoke položaje u Ministarstvu obaveštajnih poslova i Kancelariji vrhovnog vođe.

Savezno ga je sankcionisalo Ministarstvo finansija SAD zbog uloge šefa iranskog Ministarstva obaveštajnih poslova „zbog učešća u sajber aktivnostima protiv Sjedinjenih Država i njihovih saveznika“ 2022. godine.

Navodno se Hatib pridružio Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC) 1980. godine, ubrzo nakon Islamske revolucije 1979. godine.