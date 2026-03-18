Ali Laridžani, najviši iranski bezbednosni zvaničnik, samouvereno se šetao u tamnim naočarima za sunce i crnom kaputu prošlog petka kroz skup provladinih pristalica u centru Teherana.

To je bio njegov prvi javni nastup u ratu Izraela i SAD protiv Irana u kojem je on bio dobro poznata meta.

- Hrabri ljudi. Hrabri zvaničnici. Hrabri lideri. Ovakvu kombinaciju je nemoguće pobediti - napisao je Laridžani kasnije na društvenoj mreži X.

Volstri džurnal (WSJ) u eksluzivnom tekstu o tome kako "Izrael lovi pripadnike iranskog režima u njihovim skrovištima, jednog po jednog", navodi da je četiri dana kasnije Laridžani već bio mrtav.

U utorak rano ujutru, izraelske obaveštajne službe pronašle su Laridžanija sa drugim zvaničnicima u skrovištu na obodu Teherana i ubile ga u raketnom napadu.

Istog dana usledio je još jedan udarac.

WSJ navodi da su, zahvaljujući dojavi običnih građana, Izraelci otkrili gde se nalazi Golamreza Sulejmani, komandant ozloglašenih paravojnih snaga Basidž.

Bio je u šatoru sa nekoliko svojih najbližih saradnika u šumom pokrivenom delu Teherana, lokaciji na koju su bili primorani da se povuku nakon što su im baze uništene tokom nekoliko ranijih dana.

Ubrzo je i on ubijen.

Hiljade meta, hiljade žrtava

Od samog početka rata, izraelski i američki lideri su jasno stavili do znanja da cilj nije samo vojna pobeda, već i stvaranje uslova za kolaps iranskog režima.

Atentati na ključne ličnosti u utorak predstavljaju važnu prekretnicu u toj strategiji.

Prema dokumentima koje je dobio WSJ, Izrael sprovodi izuzetno opsežnu i sistematsku kampanju.

Cilj nije samo uništavanje infrastrukture, već demontaža celog bezbednosnog aparata - od vrha do najnižih nivoa.

Do sada je oko 10.000 projektila ispaljeno na hiljade meta, uključujući više od 2.200 povezanih sa Revolucionarnom gardom, Basidžom i drugim bezbednosnim strukturama.

Procene ukazuju na hiljade mrtvih i ranjenih.

Izraelska taktika se zasniva na stalnom pritisku: snage bezbednosti se prvo teraju iz svojih sedišta, zatim prate do mesta okupljanja, a zatim do improvizovanih skrovišta gde ponovo postaju mete.

Cilj je da se iscrpe, destabilizuju i pokažu stanovništvu da više nisu nedodirljivi.

Podela uloga

WSJ navodi da je rat započeo snažnim udarcem u samo srce režima ubistvom vrhovnog vođe Alija Hamneija, a u saradnji sa SAD brzo su uništeni ključni raketni sistemi i PVO Irana.

Nakon toga, došlo je do jasne podele zadataka.

Dok su se SAD fokusirale na vojnu i industrijsku infrastrukturu, Izrael je preuzeo operacije usmerene na unutrašnju kontrolu režima - policiju, specijalne snage i paravojne formacije.

Već drugog dana, izraelski avioni su počeli sistematski da uništavaju komandne centre Revolucionarne garde, Basidža i specijalne policije.

Svi su bili meta - od elitnih jedinica zaduženih za zaštitu prestonice do lokalnih policijskih stanica u teheranskim kvartovima.

Kako su im baze uništavane, iranske vlasti su aktivirale rezervni plan: okupljanje snaga u sportskim objektima.

Ali izraelska obaveštajna služba je brzo otkrila taktiku.

Izrael je pratio pokrete i čekao da se objekti popune, a zatim ih je napao.

Među najtežim udarcima bio je napad na stadion Azadi, gde su ubijene stotine pripadnika snaga bezbednosti i vojske.

Slične scene su zabeležene i na drugim lokacijama, gde su nakon udara tela pripadnika bezbednosti ležala ispred zgrada.

Istovremeno, bolnice su bile preplavljene ranjenicima.

Prema svedočenjima, snage bezbednosti su čak i potiskivale civile kako bi napravile mesta za svoje ljude.

Iranske vlasti su javno prikazivale napade kao udare na civilne mete, dok su prikrivale prisustvo snaga bezbednosti na tim lokacijama.

Psihološki rat

Pored fizičkih napada, Izrael vodi intenzivan psihološki rat.

Obaveštajni oficiri su direktno kontaktirali iranske komandante, upozoravajući ih da će, ako ne stanu uz narod u slučaju ustanka, deliti sudbinu svojih pretpostavljenih.

U jednom snimku razgovora, agent direktno kaže: "Znamo sve o tebi. Ti si na crnoj listi".

Komandant odgovara gotovo očajnički, tvrdeći da nije neprijatelj i moli za pomoć.

Takve operacije su dodatno narušile moral.

Mnogi pripadnici snaga bezbednosti više se ne osećaju bezbedno čak ni u svojim bazama, pa spavaju u vozilima, džamijama ili improvizovanim skloništima.

Pod stalnim napadima, bezbednosne strukture su prinuđene da improvizuju.

Useljavaju se u škole, sportske hale, pa čak i stambene zgrade.

Neki se kriju ispod mostova ili u autobusima, dok stanovnici često napuštaju svoje zgrade iz straha da ne postanu mete.

Istovremeno, svakodnevni život počinje da se raspada.

Policija je delimično paralizovana, istrage su zastale, građani nisu u stanju da reše čak ni osnovne slučajeve, a trgovcima se savetuje da zatvore pre mraka jer bezbednost više nije zagarantovana.

Uprkos tome, režim i dalje kontroliše ulice.

Snage bezbednosti prete da će upotrebiti smrtonosnu silu kako bi zaustavile proteste, a mnogi građani veruju da bi pokušaj ustanka u ovom trenutku bio samoubistvo.

Nova faza rata

Kako se kampanja razvijala, Izrael je dodatno proširio operacije.

Uvedene su flote dronova koji kruže iznad Teherana i drugih gradova, ciljajući kontrolne tačke i blokade.

Ovi precizni napadi često su vođeni dojavama običnih Iranaca.

Dronovi bi pogađali manje ciljeve, po nekoliko pripadnika sigurnosnih snaga odjednom, ali kontinuirano, stvarajući stalni pritisak i osećaj nesigurnosti.

Desetine kontrolnih tačaka uništeni su širom glavnog grada, uključujući ključne saobraćajnice i trgove.

Uprkos svemu, konačni ishod ostaje neizvestan. Iran je ograničio pristup internetu i strogo kontroliše informacije, što otežava nezavisnu procenu stvarnog stanja.

Vojni stručnjaci upozoravaju da je veoma teško srušiti režim isključivo vazdušnim napadima. Ako preživi, iranska vlast mogla bi da izađe iz sukoba još radikalnija i opasnija.

S druge strane, izraelske procene sugerišu da kombinacija ekonomskog sloma i rastućeg nezadovoljstva gura režim prema neizbežnom kolapsu, bilo tokom rata ili u razdoblju koje sledi. Ipak, ključ ostaje u rukama samih Iranaca.